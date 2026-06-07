Captura FGR a ‘El Killis’, objetivo prioritario en Guanajuato

Durante cateos, los agentes federales aseguraron armas de fuego, cartuchos de uso exclusivo de las Fuerzas Armadas y diversas cantidades de droga.

La Fiscalía General de la República (FGR) informó la detención de Juan Carlos “N”, alias “El Killis”, señalado como un objetivo prioritario y presunto generador de violencia en los municipios de León y Silao, Guanajuato.

La captura fue resultado de una investigación realizada por la Fiscalía Especializada de Control Regional (FECOR), que derivó en la ejecución de cinco órdenes de cateo en distintos inmuebles de la entidad.

Operativos dejan tres detenidos

Además de la detención de “El Killis”, las autoridades federales arrestaron a Lorenzo “N” y Juan Martín “N”, quienes también son investigados por su probable participación en actividades ilícitas.

De acuerdo con la FGR, las indagatorias estaban relacionadas con posibles delitos contra la salud y violaciones a la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos.

Aseguran armas y droga

Durante los cateos, los agentes federales aseguraron armas de fuego, cartuchos de uso exclusivo de las Fuerzas Armadas y diversas cantidades de droga.

Entre los narcóticos decomisados se encuentran marihuana y una sustancia con características similares al cristal, además de otros indicios que fueron integrados a la carpeta de investigación.

Los tres detenidos quedaron a disposición de las autoridades correspondientes, que continuarán con las investigaciones para determinar su situación jurídica y el alcance de las actividades que presuntamente realizaban en la región.