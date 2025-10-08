Captan sustracción de dos hermanitos en Estado de México

Se considera que la integridad de los niños se encuentra en riesgo toda vez que podrían ser víctimas de la comisión de un delito.

Las autoridades piden al apoyo de la ciudadanía para localizar a dos niños que fueron sustraídos por varias personas en el municipio de Ixtlahuaca, Estado de México.

Una cámara de seguridad ubicada afuera de una lavandería en donde se encontraban los menores captó el momento de los hechos, la cual presuntamente obedece a un conflicto familiar.

En las imágenes, Einar Kelem Lanuza, de 3 años, y su hermana Briana Donají Lanuza, de 5 años, se encuentran afuera de una lavandería, posteriormente la menor ingresa al establecimiento.

Al fondo se puede ver un vehículo negro acercándose, del cual presuntamente desciende un hombre de playera verde que ingresa a la lavandería detrás de la menor, mientras una mujer carga al otro niño que se encontraba al exterior. Dos personas más ingresan al negocio para someter al papá de los niños, y la niña es entrega a la mujer.

El Ayuntamiento de Ixtlahuaca informó en redes sociales que el hecho está vinculado a un conflicto familiar y se activaron los protocolos de búsqueda.

Se considera que la integridad de los niños se encuentra en riesgo toda vez que podrían ser víctimas de la comisión de un delito.

El padre de los menores identificado como Francisco "N", dijo que fue sometido y amarrado dentro de la lavandería durante la sustracción de sus hijos, e identificó al hermano de su ex esposa Gabriela "N" de participar en los hechos.

El Ayuntamiento de Ixtlahuaca mantiene coordinación con las instancias competentes y continuará informando conforme avance la investigación.