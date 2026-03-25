Captan por primera vez a un jaguar en Guanajuato

El hallazgo en la Sierra Gorda confirma la importancia ecológica de la zona y refuerza los esfuerzos de conservación en México

El estado de Guanajuato registró por primera vez la presencia de un jaguar dentro de su territorio, informó la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas (Conanp).

El histórico avistamiento ocurrió en la Reserva de la Biosfera Sierra Gorda de Guanajuato, donde el felino fue captado mediante cámaras trampa como parte de un monitoreo científico.

De acuerdo con la Conanp, el registro se logró gracias a un sistema de fototrampeo que incluyó la instalación de 75 cámaras en campo, con el apoyo de monitores comunitarios.

La zona donde se detectó al jaguar cuenta con amplias extensiones de bosque continuo y baja perturbación humana, además de formar parte de un corredor biológico que conecta poblaciones de felinos del centro y el este del país.

Con este hallazgo, el jaguar se suma a la lista de especies prioritarias en la reserva, entre las que destacan la guacamaya verde, el ajolote serrano, el águila real, el oso negro y la serpiente de cascabel.

Además, la presencia del jaguar confirma que en esta área natural protegida habitan las seis especies de felinos registradas en México: ocelote, tigrillo, jaguar, jaguarundi, lince y puma.

Equilibrio ecológico

Las autoridades destacaron que estos felinos son fundamentales para el equilibrio de los ecosistemas, ya que regulan las poblaciones de herbívoros, previenen el sobrepastoreo y contribuyen a mantener la biodiversidad y la salud de los bosques.

La reserva, ubicada al noreste de Guanajuato, abarca más de 236 mil hectáreas —casi el 9% del territorio estatal— y comprende municipios como Atarjea, Santa Catarina, San Luis de la Paz, Victoria y Xichú.

En este espacio se han identificado cerca de 2,900 especies de flora y fauna, de las cuales varias se encuentran en peligro de extinción, amenazadas o bajo protección especial.

La Conanp explicó que el descubrimiento fue posible gracias a un proyecto de investigación desarrollado entre agosto de 2024 y mayo de 2025, encabezado por el especialista Juan Felipe Charre-Medellín y su equipo, con financiamiento del Toyota y de la Secretaría de Ciencia, Humanidades, Tecnología e Innovación de México.