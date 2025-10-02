Captan falla en juego mecánico durante feria en Guanajuato

Una de las cabinas en donde iban varias personas chocó contra la base de la mencionada atracción, provocando los gritos de los asistentes a la feria

Lo que debía ser un momento de diversión se transformó en una pesadilla para los ocupantes de un juego mecánico en una feria de Guanajuato.

Los hechos se registraron este domingo en la feria de San Miguel Arcángel y la Alfarería en el municipio de San Felipe.

En un video compartido en redes sociales, la atracción conocida como "Booxter", un juego extremo que consiste en un brazo rotatorio con cabinas acopladas a los extremos que giran a gran velocidad, sufrió una falla.

Una de las cabinas en donde iban varias personas chocó aparatosamente contra la base de la mencionada atracción, provocando los gritos de los asistentes a la feria.

Al sitio arribaron elementos de Protección Civil Municipal y brindaron los primeros auxilios a los afectados. En el lugar, dos personas resultaron lesionadas y fueron trasladados a un hospital privado.

De acuerdo con el coordinador de Protección Civil de San Felipe, José Guadalupe Martínez, los dueños del juego señalaron que cubrirán los gastos médicos de los lesionados, además iniciarán una demanda contra las personas que les vendieron el juego, ya que fue construido en Europa.

La atracción ya no operará en la feria, mientras que el área fue acordonada por las autoridades mientras se llevan a cabo las investigaciones correspondientes.