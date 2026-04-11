Captan en video brutal choque en Jalisco; hay dos muertos

Un camión urbano se impactó contra una unidad piloto la cual quedó prensada contra un tráiler, dos mujeres murieron y el chofer se dio a la fuga

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Un operador de un camión urbano protagonizó un trágico accidente que dejó como saldo dos personas sin vida en el estado de Jalisco.

El hecho ocurrió este jueves en el municipio de El Salto y quedó registrado en un video que posteriormente se difundió en redes sociales, donde se observa el momento del impacto.

Impacto contra camioneta deja dos víctimas mortales

De acuerdo con reportes locales, la unidad de transporte de la ruta T13-A/C2, con número económico U-0004, circulaba sobre la Carretera a El Salto, en la colonia Parques del Castillo, cuando chocó de forma directa contra una camioneta que se encontraba detrás de un tráiler.

Tras el impacto, la camioneta quedó prensada entre el camión y la unidad de carga, lo que provocó la muerte inmediata de sus ocupantes.

Vehículos estaban detenidos al momento del choque

Testigos señalaron que los vehículos se encontraban detenidos en un semáforo esperando el cambio de luz, cuando el camión urbano se impactó contra la unidad piloto, utilizada para acompañar y guiar el traslado de carga.

Luego del accidente, el conductor del camión se dio a la fuga, por lo que autoridades iniciaron su búsqueda.

Autoridades atienden el accidente

Al lugar acudieron elementos de Protección Civil y Bomberos, así como personal de Vialidad y Servicios Médicos Municipales, quienes realizaron las labores de auxilio y aseguramiento de la zona.

Se informó que las víctimas eran dos mujeres trabajadoras. Sus cuerpos fueron trasladados al Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses, donde permanecerán en espera de su identificación oficial y la realización de la autopsia correspondiente.

Responsable continúa prófugo

Hasta el momento, el presunto responsable no ha sido identificado y permanece prófugo de la justicia, mientras continúan las investigaciones para esclarecer los hechos.