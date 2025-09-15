Captan detención de exsecretario de Seguridad por corrupción

Dicha aprehensión fue resultado de la colaboración entre agencias de seguridad e inteligencia y cooperación internacional

La Presidencia de Paraguay difundió este sábado un video que muestra la operación en la que fue detenido Hernán Bermúdez Requena, exsecretario de Seguridad de Tabasco, en una lujosa residencia del barrio cerrado Surubi’i, en Mariano Roque Alonso, ciudad cercana a Asunción.

En la grabación se observa cómo un grupo especial de la Policía irrumpe en la vivienda y somete a los ocupantes, entre ellos Bermúdez Requena, quien aparece rodeado por dos agentes.

La Secretaría Nacional Antidrogas (Senad) informó que el inmueble era utilizado como centro de resguardo y ocultamiento.

Captura de Hernán Bermúdez Requena, alias “El Abuelo”, presunto líder de la organización criminal La Barredora vinculada al Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG). Esta detención es resultado del trabajo entre las agencias de seguridad e inteligencia y cooperación internacional. pic.twitter.com/VmjjgEH6xs — Presidencia Paraguay (@PresidenciaPy) September 13, 2025

En el operativo participaron también la Secretaría Nacional de Inteligencia (SNI), el Ministerio Público de Paraguay y autoridades mexicanas, que aportaron información clave para la localización del fugitivo.

De acuerdo con la Senad, Bermúdez Requena coordinaba operaciones de tráfico internacional de drogas y estaría vinculado a homicidios, desapariciones forzadas y corrupción en México.

El exfuncionario fue designado secretario de Seguridad de Tabasco en 2019 por el entonces gobernador Adán Augusto López Hernández, actual senador de Morena.

Desde febrero de este año contaba con una orden de aprehensión en México como presunto líder de La Barredora, célula ligada al Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG). Además, Interpol emitió una ficha roja en su contra el 17 de julio pasado.