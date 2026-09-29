Captan cocodrilos en Colima tras lluvias del huracán Polo

A principios de septiembre, las autoridades informaron sobre la captura y reubicación de diez ejemplares en distintos puntos de Manzanillo

Las lluvias, el fuerte oleaje y el incremento en los niveles de esteros y lagunas ocasionados por el huracán “Polo” favorecieron el desplazamiento de cocodrilos hacia playas y zonas habitacionales de Manzanillo, Colima.

Durante la última semana se reportaron al menos diez avistamientos, algunos de ejemplares de gran tamaño, principalmente en sectores próximos a la Bahía de Santiago.

Reportan ejemplares en Miramar y Club Santiago

Entre los casos recientes se encuentra un cocodrilo localizado dentro de una propiedad del fraccionamiento Club Santiago, mientras que otro ejemplar de aproximadamente dos metros fue visto en playa Miramar, a la altura de Peñitas.

Días antes, un cocodrilo de alrededor de metro y medio fue encontrado caminando cerca de viviendas del mismo sector. Guardavidas de Protección Civil acudieron al lugar, aseguraron al animal y lo trasladaron a una zona segura.

También se registró la presencia de otro ejemplar de gran tamaño en la parte central de playa Miramar. Las autoridades indicaron que algunos de los cocodrilos capturados durante los últimos días fueron canalizados para su posterior reubicación.

Lluvias desplazaron a los cocodrilos de su hábitat

Protección Civil explicó que este fenómeno suele presentarse durante la temporada de lluvias, cuando las corrientes y el aumento del nivel de ríos, canales, esteros y lagunas pueden arrastrar o desorientar a los reptiles.

En esta ocasión, las condiciones generadas por “Polo” incrementaron el oleaje y modificaron los cuerpos de agua cercanos a la costa, lo que habría facilitado que algunos animales llegaran a playas y áreas pobladas.

La presencia de cocodrilos ya había generado alertas durante las semanas anteriores. A principios de septiembre, las autoridades informaron sobre la captura y reubicación de diez ejemplares en distintos puntos de Manzanillo.

Sin embargo, el número reportado ahora corresponde a avistamientos registrados durante la semana del paso de “Polo” y no necesariamente a diez animales distintos, debido a que un mismo ejemplar pudo ser observado en más de una ocasión.

Mantienen advertencias en las playas

En algunos puntos del litoral fueron colocadas banderas moradas para advertir sobre la presencia de fauna potencialmente peligrosa. Esta señalización se sumó a las banderas negras instaladas por las condiciones del mar ocasionadas por el huracán.

Hasta este domingo no se reportaban ataques ni personas lesionadas por los cocodrilos observados recientemente.

Protección Civil pidió a la población no acercarse, alimentar, perseguir ni intentar capturar a estos animales. También recomendó mantener alejados a niñas, niños y mascotas, además de reportar cualquier avistamiento al número de emergencias 911 para que personal capacitado atienda la situación.