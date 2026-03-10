Captan asalto y agresión sexual contra mujer en casa de Toluca

El video de un robo y agresión sexual contra una mujer en su vivienda en Toluca, Estado de México desata indignación y exige justicia.

La difusión de un video que muestra un violento robo y agresión sexual contra una mujer dentro de su propia vivienda en Toluca, Estado de México, ha provocado indignación en redes sociales y exigencias de justicia.

La víctima, identificada como Evelyn, denunció que cuatro hombres irrumpieron en su domicilio, la golpearon, la amarraron y la sometieron a tocamientos lascivos mientras saqueaban la casa.

Los hechos ocurrieron la mañana del 6 de marzo, alrededor de las 8:40 horas, cuando la mujer regresaba a su domicilio después de dejar a su hijo en la escuela. Al intentar ingresar a la vivienda, un hombre aprovechó el momento para irrumpir por la fuerza y comenzar a agredirla.

De acuerdo con el testimonio de Evelyn, el agresor le arrebató el control del portón eléctrico, la sujetó del cuello, trató de asfixiarla y la arrojó al suelo mientras la golpeaba.

Momentos después, el sujeto abrió el acceso para permitir la entrada de otros tres hombres, quienes ingresaron al domicilio y continuaron con la agresión mientras buscaban objetos de valor.

La víctima relató que fue arrastrada al interior de la vivienda, donde los delincuentes la amarraron, volvieron a golpearla y la sometieron a tocamientos de carácter sexual mientras robaban sus pertenencias, entre ellas dinero, joyas y otros objetos de valor.

"Yo estaba aterrada, temía por mi vida, gritaba muchísimo", expresó la mujer al narrar lo ocurrido.

Evelyn también reveló que los agresores la amenazaron con hacerle daño a su hijo si continuaba gritando o si denunciaba lo ocurrido.

"Como no paraba de gritar me amenazaron que si no cooperaba iban a buscar a mi hijo, que sabían cómo se llamaba, en qué escuela estaba y que lo iban a matar".

El ataque quedó registrado por cámaras de seguridad instaladas en la vivienda, imágenes que posteriormente fueron difundidas por la propia víctima en redes sociales con el objetivo de que la ciudadanía ayude a identificar a los responsables. En los videos se observan los rostros de al menos tres de los presuntos agresores.

Hasta el momento, no se ha informado oficialmente sobre personas detenidas por este caso, aunque la víctima aseguró que ya presentó la denuncia correspondiente ante las autoridades del Estado de México.

El caso genera indignación y llamado a identificar a los agresores

Tras hacer pública la agresión, Evelyn pidió el apoyo de la ciudadanía para localizar a los responsables del ataque, quienes quedaron captados por las cámaras de seguridad.

El caso se viralizó rápidamente en redes sociales, donde miles de usuarios han expresado su indignación por la violencia ejercida contra la mujer dentro de su propio hogar, además de exigir a las autoridades que se identifique y detenga a los responsables.

De acuerdo con lo relatado por la víctima, al menos uno de los agresores portaba un chaleco similar al utilizado por trabajadores de servicios públicos, lo que ha generado sospechas de que el grupo pudo haber estado vigilando previamente la vivienda para cometer el delito.

Qué dice la ley en México sobre robo con violencia y abuso sexual

En México, el robo con violencia es considerado un delito grave cuando se comete mediante agresión física o amenazas. En el Estado de México, el Código Penal establece penas que pueden ir de 10 a más de 20 años de prisión cuando el delito se comete dentro de una vivienda y con participación de varias personas.

Por otra parte, el delito de abuso sexual, que incluye los tocamientos lascivos sin consentimiento, puede ser castigado con penas de hasta 10 años de prisión, las cuales pueden aumentar si la víctima es sometida con violencia o amenazas.

Mientras continúan las investigaciones, la víctima insistió en que su objetivo al difundir el video es evitar que otras personas vivan una situación similar.