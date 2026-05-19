Captan amenazas contra trabajadora del IMSS en San Luis Potosí

Una trabajadora del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) fue víctima de amenazas e insultos presuntamente por parte de un hombre dentro de una clínica en San Luis Potosí, incidente que quedó grabado en video y posteriormente se viralizó en redes sociales.
Los hechos ocurrieron en la Unidad de Medicina Familiar No. 7, donde el sujeto ingresó para reclamar por la atención médica brindada a un familiar. De acuerdo con testimonios, el hombre comenzó a elevar el tono de voz y posteriormente encaró de forma agresiva a la empleada de salud.
En las imágenes difundidas en plataformas digitales se observa cómo el individuo se aproxima de manera intimidante mientras lanza insultos y amenazas.
🚨 “La próxima vez que venga mi esposa y la trates mal te meto en una bolsa de basura y te mato”.— OSCAR MARIO BETETA (@MarioBeteta) May 18, 2026
Así fue captado un hombre lanzando amenazas contra una enfermera del IMSS en la Unidad de Medicina Familiar No. 7, en San Luis Potosí.
El hecho quedó grabado en video y ha generado… pic.twitter.com/KNTqm8cAjp
IMSS activó protocolos de seguridad
Tras el incidente, el IMSS en San Luis Potosí informó que fueron activados los protocolos institucionales de atención y seguridad para proteger a la trabajadora afectada.
La dependencia condenó cualquier acto de violencia contra personal o usuarios dentro de sus instalaciones y señaló que la empleada ya recibe acompañamiento y orientación por parte de las áreas correspondientes.
May 17, 2026