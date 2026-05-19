Captan amenazas contra trabajadora del IMSS en San Luis Potosí

En las imágenes difundidas en plataformas digitales se observa cómo el individuo se aproxima de manera intimidante mientras lanza insultos y amenazas.

Una trabajadora del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) fue víctima de amenazas e insultos presuntamente por parte de un hombre dentro de una clínica en San Luis Potosí, incidente que quedó grabado en video y posteriormente se viralizó en redes sociales.

Los hechos ocurrieron en la Unidad de Medicina Familiar No. 7, donde el sujeto ingresó para reclamar por la atención médica brindada a un familiar. De acuerdo con testimonios, el hombre comenzó a elevar el tono de voz y posteriormente encaró de forma agresiva a la empleada de salud.

En las imágenes difundidas en plataformas digitales se observa cómo el individuo se aproxima de manera intimidante mientras lanza insultos y amenazas.

🚨 “La próxima vez que venga mi esposa y la trates mal te meto en una bolsa de basura y te mato”.



Así fue captado un hombre lanzando amenazas contra una enfermera del IMSS en la Unidad de Medicina Familiar No. 7, en San Luis Potosí.



El hecho quedó grabado en video y ha generado… pic.twitter.com/KNTqm8cAjp — OSCAR MARIO BETETA (@MarioBeteta) May 18, 2026

IMSS activó protocolos de seguridad

Tras el incidente, el IMSS en San Luis Potosí informó que fueron activados los protocolos institucionales de atención y seguridad para proteger a la trabajadora afectada.

La dependencia condenó cualquier acto de violencia contra personal o usuarios dentro de sus instalaciones y señaló que la empleada ya recibe acompañamiento y orientación por parte de las áreas correspondientes.