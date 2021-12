Captan a perrito trabajando en un Oxxo de Coyoacán

El animalito enterneció las redes sociales al verlo atendiendo a los clientes de la tienda ubicada en Coyoacán.

Por: Brenda González

diciembre, 08, 2021 20:35

Las publicaciones de animalitos son las que más reacciones obtienen en las redes sociales; y es que quien puede resistirse a esos pequeños seres vivos que nos alegran la vida.

Recientemente, un perrito causó sensación al compartirse una fotografía en la que aparece vestido como trabajador de las tiendas Oxxo.

En la imagen, que fue subida por la cuenta de Twitter Lomitos Suavecitos, se ve al animalito luciendo la típica camisa roja con cuello y mangas amarillas, mientras que en el texto se lee: "En la siguiente caja le ladro joven".

La tierna fotografía enamoró a los amantes de los perritos, quienes no dudaron en darle like y hacer comentarios como: "Te quiero mucho suave lomito del Oxxo", "No es mala idea que tengan lomitos en sus tiendas, "Qué hermoso, ojalá tuvieran perritos en los Oxxos, les podrían dar de comer y tenerlos com algún tipo de seguridad".

en la siguiente caja le ladro joben ?? pic.twitter.com/5JISFd4Us7 — Lomitos Suavecitos (@SuavesLomitos) December 1, 2021

Entre los comentarios una usuaria reveló que el perrito "trabaja" en una sucursal ubicada en Coyoacán, específicamente en Villa Coapa.

Además, señaló que el lomito se llama Nicky, por lo que algunos ya preparan su visita a esta tienda solo para acariciarlo por un momento.

Hasta ahora, la publicación de Nicky en su trabajo acumula más de 20 mil me gusta y casi 2 mil retuits.