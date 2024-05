 Captan a hombre apagando incendio de una moto con refresco

"Libera el dióxido de carbono y 'ahoga' el fuego. Por eso lo avienta así y no solo el líquido", "A mí nunca más me digan que la coca no es buena. No jodan!!!", "Pero que buena técnica con la Coca Cola... el mejor extintor", "Ese sí es un hombre que resuelve", "Si se preguntan por qué funciona es porque la Coca-Cola tiene CO2 y Azúcar que desplazan el oxígeno", "México: único lugar en el mundo donde una Coca es usada como un extintor", "¡Ay wey! Hoy aprendí algo nuevo. En mi kit de seguridad debe venir una coca de 2 litros", son algunos de los comentarios.