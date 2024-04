 Captan a hijo de Xóchitl Gálvez peleándose en antro

Una nueva controversia rodea la campaña presidencial de Fuerza y Corazón por México, ya que Juan Pablo Sánchez Gálvez, hijo de la candidata a la Presidencia Xóchitl Gálvez, fue captado en un video confrontándose con trabajadores de un antro en Polanco, Ciudad de México, en aparente estado de ebriedad.

El video, que fue exhibido durante una sesión del Senado, muestra a Sánchez Gálvez, tambaleante y agresivo, lanzando insultos y empujando a los empleados del establecimiento.

A lo largo de los más de cinco minutos de grabación, se observa cómo la discusión se intensifica, con Sánchez Gálvez forcejeando con varias personas y se escuchan comentarios despectivos hacia los empleados del antro.

Tras el incidente fue cancelada una conferencia de Xóchitl Gálvez, programada para el miércoles poco antes de las 22:00 horas del martes.

Desde diciembre del año pasado, Juan Pablo Sánchez Gálvez ha estado involucrado en la campaña de su madre, siendo nombrado como Coordinador Nacional de Xóvenes.

⚠️El hijo de @XochitlGalvez Juan Pablo @JPsagalvez insultando y golpeando a trabajadores de un antro en Masaryk.

Se le escucha insultar al presidente @lopezobrador_ y decir "𝙈𝙚 𝙑𝙖𝙡𝙚 𝙈𝙖𝙙𝙧𝙚 𝙎𝙞 𝙇𝙚 𝙋𝙚𝙜𝙤 𝘼 𝙇𝙖𝙨 𝙉𝙞ñ𝙖𝙨".

Ped0, Dr0gado, Cruzado o sepa qué se… pic.twitter.com/Z8i62k5k9K — 𝙎σ𝐍ᶰყ  (@SoniTuit) April 3, 2024

Juan Pablo Sánchez Gálvez anuncia su renuncia

Luego de ser exhibido, Juan Pablo Sánchez Gálvez anunció su decisión de separarse de su cargo como líder de la red de jóvenes que encabeza.

En un breve video publicado en su cuenta oficial de X, Juan Pablo ofreció disculpas por sus acciones, indicando que los hechos ocurrieron hace un año y que se arrepiente profundamente de su comportamiento.

Afirmó que no hay justificación para sus acciones y expresó su compromiso de asumir la responsabilidad por ellas.

"Quiero pedir una gran disculpa a toda la gente que haya ofendido, estoy muy arrepentido de mis actos, no hay justificación alguna para insultar así (...) Estoy aquí para darles la cara, reconocer mis errores y asumir mi responsabilidad, por lo que he decidido hacerme a un lado como líder de las redes de jóvenes. Seguiré apoyando a mi mamá, como un hijo. Y créanme que he trabajado y seguiré trabajando para ser una mejor persona", señaló Juan Pablo en el video difundido este miércoles.

Este escándalo emerge justo antes del primer debate presidencial, programado para el domingo 7 de abril.

Pido disculpa a quienes haya ofendido, estoy muy arrepentido de esa situación de hace un año.



Reconozco el error y asumo las consecuencias. pic.twitter.com/krRF9bO2Pi — Juan Pablo Sánchez Gálvez (@JPsagalvez) April 3, 2024

