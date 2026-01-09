Capta reportera en vivo presunta extorsión policial en Naucalpan

De acuerdo con el reporte, la víctima fue interceptado bajo el argumento de que no contaba con los documentos necesarios para circular

Un conductor de una camioneta denunció un presunto intento de extorsión por parte de agentes de tránsito municipales mientras circulaba por Periférico Norte, a la altura de Primero de Mayo, en el municipio de Naucalpan, Estado de México.

Presunto intento de extorsión en Periférico Norte

De acuerdo con el reporte, el automovilista fue interceptado bajo el argumento de que no contaba con los documentos necesarios para circular. El vehículo tenía placas del extranjero y un permiso especial vigente para circular en México; sin embargo, los oficiales señalaron que no podía transitar ese día.

Ante esta situación, los agentes indicaron que procederían a levantar una infracción y enviar el vehículo al corralón. Como alternativa, el supuesto oficial solicitó un soborno de 5 mil 200 pesos para evitar la sanción administrativa.

Oficiales huyen de la escena al ser grabados por FIA

Al notar lo ocurrido, el conductor pidió apoyo a la reportera de Fuerza Informativa Azteca (FIA) que se encontraba en la zona. Cuando se intentó cuestionar a los agentes sobre su actuación, uno de los oficiales, que portaba casco de motociclista color blanco con franjas verde fluorescente, se retiró del sitio.

El agente aceleró el paso hacia una calle cercana, donde otros elementos en motocicleta también se retiraron del lugar, sin proporcionar explicación alguna.

Gobierno Municipal de Naucalpan señala cero tolerancia a la corrupción

Tras los hechos, el Gobierno Municipal de Naucalpan informó mediante un comunicado su rechazo e intolerancia a cualquier tipo de abuso de poder.

También se aseguró que en coordinación con la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción iniciarán las indagatorias correspondientes reiterando su compromiso con la legalidad, trasparencia y combate frontal a la corrupción.

Reactivación de multas de tránsito en Naucalpan

El incidente ocurre en un contexto en el que las multas de tránsito fueron reactivadas en el municipio desde diciembre de 2025, luego de una suspensión de 11 meses.

La medida de suspender las infracciones fue implementada en enero de 2025, tras denuncias ciudadanas por presuntos actos de corrupción y extorsión contra automovilistas.

¿Qué lineamientos para aplicar infracciones?

Con la reactivación del esquema, las autoridades establecieron que los agentes de tránsito deben utilizar un dispositivo electrónico para el cobro de multas. Asimismo, se indicó que únicamente mujeres oficiales están autorizadas para levantar boletas de infracción en el municipio.

Estos lineamientos buscan dar seguimiento administrativo a las sanciones y permitir la trazabilidad de los cobros, como parte de los ajustes al modelo de tránsito municipal.