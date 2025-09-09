Capta cámara a mujer dando a luz en la calle; luego la abandona

Mientras la mujer abandonó a su propia hija, un ciclista que encontró a la bebé que nació prematura, la resguardó en la CDMX

Tu navegador no soporta el elemento de video.

Las autoridades de la Ciudad de México buscan a una mujer que fue captada por las cámaras de seguridad cuando da a luz a su bebé en la vía pública para luego abandonarla.

Los hechos se registraron este sábado en calles de la colonia Industrial, en la alcaldía Gustavo A. Madero de la ciudad de México.

Fue un ciclista identificado como Julio que pasaba por el cruce de la calle Euzkaro y la Calzada de los Misterios. Fue alertado por el llanto de la recién nacida, se dio cuenta de su presencia y tras resguardarla llamó al 911.

Me gustaría poder decirle gracias, al ciclista de la Gustavo A. Madero, que no fue indiferente al llanto, se detuvo, cobijó y abrazó a la bebé abandonada en la calle.



Porque los mexicanos también podemos tener buen corazón, honor a quien honor merece. pic.twitter.com/1auDNy6k4j — Vero (@Funesta) September 7, 2025

Policías de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, llegaron al lugar y encontraron a la bebé de envuelta en una chamarra roja con manchas de sangre.

Paramédicos trasladaron a la recién nacida al Hospital Materno Inguarán para recibir atención médica especializada. A su llegada presentó hipotermia, presión arterial baja y dificultad respiratoria, por lo que fue necesario iniciar ventilación mecánica de inmediato.

Captan a mujer dando a luz en la vía pública

Las autoridades revisaron las cámaras de seguridad en la zona para identificar a la persona que habían abandonado a la bebé. Llevándose una gran sorpresa.

En las imágenes, una mujer visiblemente alterada desciende de un vehículo gris y camina de un lado a otro desesperada. Después se baja el pantalón y se coloca en cuclillas cerca del auto para dar a luz a una bebé prematura de seis meses de gestación.

Tras dar a luz, la mujer toma papel higiénico para limpiarse, se sube el pantalón, acomoda sus pertenencias y sube de nuevo al vehículo para alejarse del lugar abandonando a la bebé.

Al acelerar, una de las llantas del vehículo alcanza a jalar a la bebé, pero sin llegar a lastimarla.

¿Cuál es el estado de salud de la bebé?

El IMSS Bienestar ofreció detalles del estado de salud de la menor a través de una tarjeta informativa en sus canales de comunicación.

En esta, señaló que la bebé de aproximadamente 32 semanas fue trasladada al Hospital Pediátrico La Villa para tener atención médica especializada.

Continúa con ventilación mecánica asistida, tratamiento y vigilancia permanente. Sin embargo, debido a sus condiciones de salud, se reporta en estado grave, con pronóstico reservado.

Finalmente, confirmaron que dieron aviso al Ministerio Público y a la Fiscalía Especializada en la Investigación de Desapariciones Forzadas y Cometidas por Particulares.