Capitán Sol es trasladado a CDMX tras captura en Zapopan

La detención se realizó durante la noche del jueves 1 de octubre en un inmueble del fraccionamiento Villa Verona, ubicado en la zona de San Juan de Ocotán

Miguel Ángel Solano Ruiz, identificado como “Capitán Sol”, “Sol” o “Mike”, fue trasladado a la Ciudad de México después de ser detenido en Zapopan, Jalisco, por su probable participación en una organización dedicada al contrabando de hidrocarburos.

El capitán de corbeta retirado quedó inicialmente a disposición de la Fiscalía Especializada en Materia de Delincuencia Organizada (FEMDO), que continuará con las diligencias relacionadas con la orden de aprehensión ejecutada en su contra.

Posteriormente, será llevado al Centro Federal de Readaptación Social número 1, conocido como el penal del Altiplano, en Almoloya de Juárez, Estado de México, donde deberá comparecer ante el juez federal que determinará su situación jurídica.

Fue capturado durante un cateo en Zapopan

La detención se realizó durante la noche del jueves 1 de octubre en un inmueble del fraccionamiento Villa Verona, ubicado en la zona de San Juan de Ocotán.

En el operativo participaron elementos de la Secretaría de Marina y de la Policía Federal Ministerial, después de trabajos de inteligencia, seguimiento y análisis de información técnica realizados en coordinación con autoridades federales.

Las investigaciones para ubicarlo se prolongaron durante cerca de 300 días e incluyeron el seguimiento de domicilios y posibles movimientos en México y otros países. Finalmente, las autoridades obtuvieron información que permitió localizarlo en el municipio jalisciense.

Hasta el momento no se ha informado oficialmente sobre objetos, documentos o recursos asegurados durante el cateo.

Lo señalan como enlace de una red de huachicol fiscal

Solano Ruiz contaba con una orden de aprehensión por su probable responsabilidad en delincuencia organizada con la finalidad de cometer delitos en materia de hidrocarburos.

Las autoridades lo relacionan con una estructura conocida como “Los Primos”, presuntamente encabezada por los hermanos Manuel Roberto y Fernando Farías Laguna, ambos antiguos mandos de la Marina.

De acuerdo con las indagatorias, el “Capitán Sol” habría funcionado como intermediario entre los dirigentes de la organización, funcionarios aduanales y otros participantes. Entre sus presuntas tareas se encontraban reclutar personal, gestionar movimientos en aduanas marítimas y coordinar la entrega de dinero para facilitar el ingreso irregular de combustibles.

La red habría utilizado embarcaciones para introducir hidrocarburos desde Estados Unidos, declarando las cargas como aceites o aditivos con el propósito de evadir impuestos y controles aduaneros.

Las operaciones investigadas alcanzan puertos estratégicos como Tampico, Altamira, Ensenada y Guaymas. A Solano Ruiz también se le atribuye participación en el desembarque irregular de combustible transportado en decenas de buques.

Movimientos financieros forman parte de la investigación

Las indagatorias también revisan el patrimonio y las operaciones financieras del detenido. Solano Ruiz pasó a situación de retiro en febrero de 2018 y recibía una pensión mensual cercana a los 19 mil pesos.

Sin embargo, los investigadores detectaron gastos superiores a 52 millones de pesos en casinos e hipódromos, además de múltiples avisos financieros relacionados con esas operaciones.

También se le atribuyen 11 cuentas bancarias y la adquisición de ocho inmuebles, seis ubicados en Veracruz y dos en la Ciudad de México, con un valor conjunto aproximado de 13 millones de pesos. La Fiscalía deberá acreditar el origen de esos recursos y su eventual relación con las actividades investigadas.

Una orden de captura anterior había sido invalidada por irregularidades en el procedimiento utilizado para emitirla. Esa decisión no resolvió el fondo de las acusaciones y obligó a realizar una nueva audiencia antes de emitir otro mandamiento judicial.