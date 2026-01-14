CANIRAC lanza programa de inglés para turismo durante el Mundial

En la presentación del programa 'Habla Mundial', organizada por el Ceneval, se explicó que todos los trabajadores de la hostelería podrán participar en el curso

La Cámara Nacional de la Industria de Restaurantes y Alimentos Condimentados (Canirac) de México anunció este martes el lanzamiento del programa de formación en inglés destinado a los trabajadores del sector de la hostelería con miras al Mundial de fútbol de este año.

En el acto de presentación del programa 'Habla Mundial', organizada por el Centro de Evaluación para la Educación Superior (Ceneval), se explicó que todos los trabajadores de la hostelería podrán participar en este curso de formación para certificar sus habilidades en el idioma inglés.

A la cita mundialista se prevé que acudan a México cerca cinco millones de turistas.

Ciudad de México, Monterrey y Guadalajara acogerán en conjunto 13 de los 104 partidos de la vigésima tercera edición del Mundial que organizarán Estados Unidos, Canadá y México, con la participación de selecciones de 48 países.

"Estoy seguro de que esto le va a hacer un bien a la industria de restaurantes. Tenemos que estar preparados siempre para que los turistas se lleven un buen sabor de boca, para que vean que en México estamos a la altura de cualquier país del mundo y que nos podemos comunicar muy fácilmente con todo el turismo", destacó el presidente de Canirac, Ignacio Alarcón.

En este sentido, puso en valor la industria hostelera como uno de los "grandes motores" económicos del país gracias a los 2,8 millones de empleos directos que genera, por lo que el programa 'Habla Mundial' es forma de estar "preparados al 100%" para atender a todos los visitantes, la "mayoría" de habla inglesa.

El plan, diseñado por la plataforma Platzi y que concluirá con una evaluación en línea, para certificar el nivel de inglés adquirido, está orientado a mejorar la atención de los restaurantes a clientes extranjeros, enfocándose en situaciones reales a las que se podrán enfrentar los trabajadores de la hostelería.

Con independencia del nivel de inglés, todos los trabajadores pueden participar para mejorar sus habilidades, así como los propios locales hosteleros, que serán reconocidos con un distintivo.

De acuerdo a la directora general de Ceneval, Carmen Enedina, esta preparación lingüística permitirá que el talento mexicano "sea reconocido a nivel mundial".

Según sus cálculos, tan solo el 10% de los 5 millones de esta industria tienen conocimientos certificados oficialmente en inglés, lo que a su juicio evidencia la pertinencia del programa formativo de cara al Mundial de Fútbol.

Además, los impulsores afirmaron que un mejor nivel permite a los trabajadores estar mejor preparados y tener más probabilidades de lograr una mejor remuneración en sus respectivos desempeños.

El Mundial comenzará el 11 de junio y terminará el 19 de julio en Nueva York.

Las selecciones de México y Sudáfrica jugarán el partido inaugural en el Estadio Azteca, el primer escenario que acoge tres ediciones del Mundial.