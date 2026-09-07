Cancún supera 27 mil toneladas de sargazo retiradas en 2026

Las autoridades municipales identificaron a Playa Delfines como la zona con mayor afectación durante el periodo vacacional de verano

Las playas públicas de Cancún acumulan más de 27 mil toneladas de sargazo recolectadas durante 2026, una cantidad que refleja la intensidad de la temporada registrada en el Caribe mexicano.

El balance fue dado a conocer por Arturo Quintero Díaz, encargado del despacho de la Dirección de Servicios Públicos de Benito Juárez, quien explicó que el volumen retirado entre enero y los primeros días de septiembre se acerca al doble de todo lo recolectado durante 2025.

Agosto fue uno de los meses con mayor recale

Durante junio fueron retiradas aproximadamente 3 mil 600 toneladas de la macroalga, mientras que en julio la cantidad alcanzó cerca de 6 mil toneladas y en agosto se ubicó alrededor de las 5 mil 700.

Las autoridades municipales identificaron a Playa Delfines como la zona con mayor afectación durante el periodo vacacional de verano. Después aparecen Playa Coral y Chac Mool, donde también se reforzaron las labores de limpieza.

El recale se presentó con distintas intensidades a lo largo de la temporada, por lo que las cuadrillas tuvieron que mantener una vigilancia constante y responder conforme cambiaban los vientos y las corrientes marinas.

Despliegan cuadrillas diariamente en las playas

Alrededor de 250 trabajadores participan en las tareas de recolección y mantenimiento, organizados en brigadas que recorren diariamente las playas bajo administración municipal.

El operativo incluye personal de Servicios Públicos y de las áreas encargadas de la Zona Federal Marítimo Terrestre, además de maquinaria y vehículos utilizados para retirar y trasladar la macroalga acumulada.

La Secretaría de Marina también participa mediante embarcaciones y trabajos de contención en el mar. A estas acciones se suman las estrategias aplicadas por los hoteles para mantener limpias las zonas ubicadas frente a sus instalaciones.

Mantendrán vigilancia durante septiembre

Aunque en años anteriores la llegada de sargazo comenzó a disminuir durante septiembre, las autoridades señalaron que no existe certeza de que el recale vaya a reducirse inmediatamente.

Las brigadas permanecerán preparadas para responder ante nuevas concentraciones de la macroalga y evitar que su acumulación afecte las condiciones de las playas, la actividad turística y los ecosistemas costeros.

El Ayuntamiento continuará con las labores de monitoreo, recolección y limpieza mientras se mantenga activa la temporada de sargazo en las costas de Cancún.