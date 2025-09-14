Info 7 Logo
Canciller se reúne con el embajador de China en México

13 Septiembre 2025, 09:14

El canciller Juan Ramón de la Fuente sostuvo una reunión este viernes en la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) con el embajador de China en México, Chen Daojiang, con el objetivo de fortalecer el diálogo respetuoso y constructivo entre ambos países.

El encuentro tuvo lugar días después de que el embajador Chen presentara sus cartas credenciales, formalizando su labor diplomática en México.

Por parte de México, participaron la subsecretaria Teresa Mercado y el director general para Asia-Pacífico, Fernando González.

La delegación china estuvo conformada por Zhu Jian, ministro consejero, y Chen Xiang, director de la Sección Política de la Embajada de China.

La SRE subrayó que esta reunión busca consolidar la cooperación bilateral en áreas como comercio, inversión y diplomacia cultural, en el marco de la relación estratégica entre México y China.

