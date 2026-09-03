Canciller Roberto Velasco visitará China el 7 de septiembre

Esta será su primera a ese país desde que asumió el cargo en abril y en la que sostendrá una reunión con el jefe de la diplomacia del gigante asiático, Wang Yi

El secretario de Relaciones Exteriores de México, Roberto Velasco, viajará el próximo 7 de septiembre a China para realizar una visita de trabajo, la primera a ese país desde que asumió el cargo en abril de este año y en la que sostendrá una reunión con el jefe de la diplomacia del gigante asiático, Wang Yi, según se anunció este miércoles.

"Esta visita permitirá fortalecer el diálogo político y la agenda de cooperación entre ambos países", informó la cancillería mexicana -en un mensaje en redes sociales-.

El viaje de Velasco a China se produce en medio de las complejas negociaciones con Estados Unidos y Canadá para la revisión del Tratado de Libre Comercio trilateral (T-MEC) y después de que México impusiera a comienzos de año aranceles a países con los que no tiene acuerdo comercial, entre ellos China, lo que generó críticas por parte de Pekín.