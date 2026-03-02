Canciller reporta 7 mil mexicanos en Medio Oriente sin daños

Ante este escenario, México activó protocolos de evacuación en sus embajadas, contemplando alternativas por vía terrestre y marítima

El canciller mexicano Juan Ramón de la Fuente informó que cerca de 7 mil connacionales se encuentran actualmente en países de Medio Oriente y que, hasta el momento, no existe ningún reporte de afectaciones a su integridad física, pese al complejo escenario regional marcado por cierres de espacios aéreos.

En un mensaje difundido en redes sociales, el titular de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) señaló que la mayoría de los mexicanos en la zona se encuentra en calidad de turistas o residentes y destacó que todos están localizados y en contacto con las autoridades consulares.

Reunión con embajadas por instrucción presidencial

El funcionario detalló que, por instrucciones de la presidenta Claudia Sheinbaum, sostuvo una reunión de trabajo con los titulares de las representaciones diplomáticas de México en Arabia Saudita, Egipto, Emiratos Árabes Unidos, Irán, Israel, Jordania, Kuwait, Líbano, Palestina y Qatar.

El objetivo fue conocer de manera directa las condiciones que prevalecen en cada país y, especialmente, la situación de los mexicanos que residen o transitan en la región.

Canciller Juan Ramón de la Fuente informa que hasta el momento no hay reportes de connacionales afectados en la región de Medio Oriente. pic.twitter.com/Y32Ls2IGFi — Relaciones Exteriores (@SRE_mx) March 2, 2026

“No hay un solo reporte de alguno que haya sufrido alguna agresión a su integridad física, lo cual son buenas noticias”, afirmó el canciller.

Cierre de espacios aéreos complica salidas

De acuerdo con lo expuesto, la mayoría de los espacios aéreos en la región permanecen cerrados, lo que ha dificultado el retorno por vía aérea.

Ante este escenario, México activó protocolos de evacuación en sus embajadas, contemplando alternativas por vía terrestre y marítima, siempre bajo condiciones de seguridad, prioridad en estos momentos.

Embajadas activas y postura diplomática

El canciller indicó que, pese al contexto complejo, la mayoría de los connacionales mantiene comunicación constante con las representaciones mexicanas, las cuales permanecen atentas para brindar protección y asistencia consular.

En su posicionamiento, reiteró que México es un país pacifista que, conforme a sus principios constitucionales, promueve el diálogo y la diplomacia como vía para alcanzar acuerdos que permitan el cese de hostilidades lo antes posible.

Mientras tanto, las embajadas mexicanas continúan operando y enfocadas en salvaguardar la seguridad de los connacionales en la región.