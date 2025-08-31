Canciller destaca 'cooperación sin subordinación' con EUA

El canciller, Juan Ramón de la Fuente, conversó este viernes con el senador estadounidense, Ted Cruz, sobre seguridad, economía y la relación bilateral

El canciller, Juan Ramón de la Fuente, conversó este viernes con el senador estadounidense, Ted Cruz, sobre seguridad y economía, a la vez que remarcó la importancia de "la cooperación sin subordinación" en las relaciones bilaterales, en medio de las tensiones por el ofrecimiento del presidente Donald Trump de que tropas estadounidenses ayuden a combatir a los carteles de la droga en México.

"Durante el diálogo, se destacó que la relación de México con EUA se basa permanentemente en los principios de responsabilidad compartida, confianza mutua, pleno respeto a nuestras soberanías y cooperación sin subordinación, como estableció la presidenta Claudia Sheinbaum", indicó De la Fuente en un breve comunicado.

La visita de Cruz, senador por Texas y ex aspirante a la candidatura presidencial por el partido Republicano, se produce apenas unos días antes de que el secretario de Estado de EUA, Marco Rubio, llegue a Ciudad de México en su primer viaje oficial.

El canciller mexicano y el senador estadounidense dialogaron, asimismo, "sobre temas de interés común, como los logros en la estrategia de seguridad en la que ambos países cooperan, la fructífera relación económica, el estado de los acuerdos en la distribución de agua del río Bravo".

Trataron, también, "las positivas coincidencias que se tienen para seguir trabajando de la mano y encontrar soluciones al asunto del jitomate", de acuerdo a la nota oficial, en referencia a los aranceles impuestos por Washington recientemente a ese producto mexicano.

El viaje de Rubio, que se verá el 3 de septiembre con la presidenta Sheinbaum, tiene como finalidad de impulsar temas como el desmantelamiento de cárteles, frenar el tráfico de fentanilo, detener la migración ilegal y promover el comercio, según dio a conocer el jueves el Departamento de Estado de EE.UU.