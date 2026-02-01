Canciller afirma que México mantendrá la ayuda humanitaria a Cuba

De la Fuente expuso que la política exterior mexicana se apoya en principios como la no intervención y el respeto a los derechos humanos

El canciller Juan Ramón de la Fuente aseguró este sábado ante diputados oficialistas que México no frenará la ayuda humanitaria “donde sea requerida”, al afirmar que los principios constitucionales y el marco del derecho internacional, incluida la Carta de Naciones Unidas, dan sustento para que el país sea “firme” en su diplomacia aún en coyunturas sensibles.

En la reunión plenaria de los diputados de Morena, De la Fuente expuso que la política exterior mexicana se apoya en principios como la no intervención, la autodeterminación de los pueblos, la solución pacífica de las controversias, la cooperación para el desarrollo y el respeto a los derechos humanos, además de la obligación de honrar tratados internacionales, lo que dijo convierte a México en un socio confiable.

En ese marco, incluyó como mecanismo adicional “propiciar la ayuda humanitaria donde sea requerida”, al sostener que no se debe aceptar que esta se suspenda cuando algún país la necesita.

“No aceptamos que no haya ayuda humanitaria cuando algún país del mundo lo requiere y lo vamos a seguir ejerciendo, México hará siempre todo lo que esté a su alcance porque la ayuda humanitaria llegue cuando se necesite”, afirmó.

Sus declaraciones ocurren después de que el presidente estadounidense Donald Trump anunciara aranceles contra países que envíen ayuda a Cuba de forma directa o indirecta, una medida que apunta a suministros energéticos a la isla enviados desde México, como su principal proveedor de petróleo.

La presidenta Claudia Sheinbaum advirtió el viernes que ese tipo de barreras comerciales podrían agravar la situación en Cuba y derivar en una crisis humanitaria, aunque sostuvo que México buscará vías para mantener la solidaridad “sin poner en riesgo” al país.

En ese contexto, De la Fuente señaló que mantener abierto el diálogo es clave para una diplomacia efectiva y que, en ocasiones, ese intercambio requiere discreción para que avance.

El asunto escaló esta semana luego de que Sheinbaum pidiera a la cancillería atender el tema y conocer con precisión el alcance de lo anunciado por Trump; posteriormente, el canciller sostuvo una conversación con el secretario de Estado, Marco Rubio, según informaron por canales oficiales.

En paralelo, el secretario de Economía, Marcelo Ebrard, afirmó en el marco de la reunión parlamentaria oficialista que la ayuda humanitaria desde México no solo ha beneficiado a Cuba, sino a diversos países.

“Incluso Estados Unidos, su Departamento de Estado, ha enviado ayuda humanitaria reciente a Cuba”, agregó.

En el mismo tenor, De la Fuente recordó que México también ha enviado ayuda humanitaria en eventos naturales a otros países, con la misma prioridad que cuando ocurren en el territorio mexicano.

Información de EFE.....