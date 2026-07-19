Cancelan vuelo de Sheinbaum para viajar al Mundial FIFA 2026™

La zona norte de los Estados Unidos sigue teniendo problemas con el clima, pues el humo de los incendios que hay en Canadá causa estragos en Nueva York y ahora la región se ve afectada por fuertes lluvias.
Estas afectaciones se sintieron en México, no porque haya mal clima, sino porque varios vuelos comerciales que van a esta parte del país vecino se vieron afectados; uno de ellos fue en el que la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, iba a viajar.
Recordemos que la mandataria confirmó su presencia en la final de la Copa Mundial de la FIFA 2026™, a celebrarse en el Estadio Nueva Jersey entre Argentina y España, por lo que iba a viajar este sábado en el vuelo 2973 de Delta Airlines.
Este vuelo estaba programado para salir desde el Aeropuerto Internacional de Cancún a las 15:40 horas; fue demorado para las 17:25 horas y finalmente la aerolínea decidió cancelarlo.
Pese a esto, la presidencia mantiene la intención de viajar a Estados Unidos, por lo que ya comenzaron a revisar opciones, siendo una de estas utilizar un avión de las Fuerzas Armadas.
Luego de la suspensión del viaje, Sheinbaum volvió a incluir en su agenda pública la ceremonia del Programa de Vivienda para el Bienestar, originalmente programada en el desarrollo Arcos Paraíso, en Cancún, a las 16:30 horas.
La cancelación se dio en medio de graves problemas meteorológicos que afectaban la región de Nueva York y Nueva Jersey.
Las autoridades de Estados Unidos advirtieron sobre inundaciones repentinas a causa de fuertes lluvias y tormentas eléctricas, mientras que la Administración Federal de Aviación (FAA) ordenó suspender temporalmente las operaciones y restringir los aeropuertos John F. Kennedy, LaGuardia y Newark, lo que generó retrasos y cancelaciones de vuelos.
Por el momento, la Presidencia no ha dicho si reprogramarán a la mandataria en otro vuelo para que pueda viajar a territorio estadounidense y cumplir con la invitación a la final del Mundial.