Cancelan sesión en Cámara de Diputados por bloqueo de jubilados

Jubilados de la Cámara de Diputados bloquearon los accesos a San Lázaro para exigir la restitución de prestaciones suspendidas desde abril

La Cámara de Diputados canceló la sesión ordinaria programada para este miércoles 4 de noviembre, luego de que trabajadores jubilados bloquearan los accesos al Palacio Legislativo de San Lázaro para exigir la restitución de prestaciones económicas y sociales que dejaron de recibir desde abril pasado.

Desde las primeras horas del día, los manifestantes impidieron la entrada de legisladores, trabajadores y visitantes al recinto parlamentario.

La protesta tiene como principal demanda la reactivación del numeral 23 del Convenio de Prestaciones Económicas, Sociales, Culturales y Recreativas, que contempla diversos apoyos para los extrabajadores sindicalizados.

Ante el cierre de las instalaciones, el presidente de la Mesa Directiva, Raúl Bolaños-Cacho Cué, informó que se tomó la decisión de suspender las actividades legislativas previstas para esta jornada y buscar una solución mediante el diálogo.

La sesión estaba programada para las 11:00 horas e incluía un homenaje póstumo al ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas Solórzano, quien falleció el pasado 28 de octubre.

¿Por qué bloquearon la Cámara de Diputados?

Los jubilados reclaman que desde abril dejaron de recibir un apoyo económico mensual de aproximadamente 11 mil 800 pesos, además de otras prestaciones que, aseguran, formaban parte de sus derechos laborales adquiridos.

Entre los beneficios que dejaron de recibir se encuentran:

Un apoyo económico mensual de alrededor de 11 mil 800 pesos.

Ayuda para despensa.

Apoyo anual para la compra de anteojos.

Ayuda anual para pasajes.

Otras prestaciones establecidas en el numeral 23 de su convenio laboral.

De acuerdo con los extrabajadores, estas prestaciones se otorgaron durante más de cuatro décadas y su suspensión afecta a cientos de jubilados sindicalizados.

Los inconformes sostienen que la falta de suficiencia presupuestal, argumento que les comunicaron para justificar la eliminación de los apoyos, no debe utilizarse para desconocer beneficios laborales que consideran derechos adquiridos.

Jubilados piden diálogo con Ricardo Monreal

Los manifestantes solicitaron una reunión con el presidente de la Junta de Coordinación Política (Jucopo), Ricardo Monreal, así como con autoridades administrativas de la Cámara de Diputados, para presentar sus demandas y conseguir recursos que permitan recuperar las prestaciones.

Entre sus exigencias está que el Presupuesto de Egresos de la Federación 2027 contemple una partida suficiente para reactivar el numeral 23 y garantizar la continuidad de los apoyos.

Los inconformes señalaron que no buscan confrontarse con los legisladores, sino obtener una respuesta a sus peticiones y establecer una mesa de negociación. También advirtieron que mantendrían bloqueados los accesos hasta ser atendidos.

Ofrecen mesa de negociación a los manifestantes

Ante la protesta, autoridades de la Cámara de Diputados ofrecieron recibir a una comisión de jubilados para escuchar sus demandas y buscar una salida al conflicto. El encuentro fue planteado con la participación de Raúl Bolaños-Cacho Cué y el secretario general de la Cámara, Mauricio Farah Gebara.

La reanudación de las actividades legislativas dependería de los resultados de las conversaciones y de los acuerdos que pudieran alcanzarse con los trabajadores jubilados.

El conflicto ocurre mientras la Cámara de Diputados se prepara para el análisis del Presupuesto de Egresos de la Federación 2027, proceso en el que los extrabajadores buscan que se consideren los recursos necesarios para recuperar las prestaciones que les fueron suspendidas.