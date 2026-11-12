Cancelan Palenque de Culiacán por 3.º año seguido por inseguridad

El magno evento, que tenía previsto llevarse a cabo del 12 al 29 de noviembre, representaba una apuesta importante por reactivar la vida cultural en la ciudad

A solo unas horas de que diera inicio, el Palenque de Culiacán 2026 fue oficialmente cancelado por tercer año consecutivo. La decisión fue dada a conocer este miércoles 11 de noviembre por la empresa organizadora, priorizando la integridad de los asistentes, artistas y trabajadores ante el clima de violencia que atraviesa la capital sinaloense.

El magno evento, que tenía previsto llevarse a cabo del 12 al 29 de noviembre, representaba una apuesta importante por reactivar la vida cultural y los espectáculos masivos en la región tras dos años previos de suspensiones debido a la misma problemática de seguridad.

Violencia y amenazas, los detonantes

La cancelación se originó tras una serie de incidentes de alto impacto registrados en las inmediaciones de la Feria Ganadera. El pasado 2 de noviembre, se reportaron detonaciones de arma de fuego cerca del recinto, un hecho que afortunadamente no dejó personas lesionadas, pero encendió las alertas.

La tensión escaló apenas dos días después, el 4 de noviembre, cuando apareció una manta con amenazas directas en contra de los artistas participantes y los asistentes, agravando drásticamente el panorama de riesgo para la realización del evento.

Ante este escenario, la empresa organizadora emitió un comunicado oficial informando que las condiciones actuales de seguridad en Culiacán impiden llevar a cabo las presentaciones programadas, las cuales ya contaban con una cartelera estelar.

¿Qué artistas fueron anunciados?

La esperada edición de este año contemplaba la participación de reconocidos exponentes del género regional mexicano, entre ellos:

Los Tucanes de Tijuana

Banda MS

Los Alegres del Barranco

Panter Bélico

Netón Vega

Pancho Barraza

Un golpe a las tradiciones locales

Con esta nueva suspensión, se prolonga una racha negativa que no solo ha afectado al Palenque de Culiacán, sino que ha obligado a la cancelación o modificación de diversas celebraciones públicas, festias y eventos masivos en diferentes puntos del estado de Sinaloa debido a la situación de inseguridad.