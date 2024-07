Cancelan hasta 100 vuelos hacia y desde Cancún

Las cancelaciones de vuelos como producto del paso de Beryl ya están registrándose en rutas que incluyen volar hacia o desde Cancún.

Y es que, Aeropuertos del Sureste (Asur) informó la suspensión de 100 vuelos (50 de llegada y su correspondiente salida) desde la mañana de este jueves 4 de julio y para mañana viernes por el inminente impacto del huracán Beryl en las costas de Quintana Roo.

Los destinos afectados son tanto nacionales como internacionales, entre los que se encuentran principalmente son Ciudad de México, Houston, Monterrey, Veracruz, Tampa y Nueva York.

Además, mediante una circular, Asur lanzó un llamado a los pasajeros que no tienen vuelo confirmado a no dirigirse al Aeropuerto de Cancún, ya que no se puede garantizar el acceso a un asiento de salida.

“Se les recomienda mantenerse atentos a la comunicación de sus aerolíneas y en caso de requerir mantenerse en la ciudad, localizar un lugar seguro donde resguardarse. Los edificios del Aeropuerto Internacional de Cancún no son refugios adecuados durante un huracán y serán evacuados antes de la llegada de un fenómeno meteorológico de esta naturaleza. Esto subraya la importancia de evitar los traslados a la terminal aérea sin contar con vuelos confirmados", se lee en el mensaje de los administradores del aeropuerto y autoridades aeronáuticas.

Por otro lado, también se informó que el Aeropuerto Internacional de Tulum suspendió operaciones a partir de las 14:00 horas de este jueves, previendo su reapertura el 7 de julio o antes si las condiciones lo permiten.

Viva Aerobus, por su parte, dijo a sus pasajeros que ya canceló algunos vuelos y se mantiene en alerta ante posibles afectaciones o cierres de aeropuertos.

En sus redes oficiales señala que "exhortamos a nuestros pasajeros a extremar precauciones, especialmente en los aeropuertos de Cancún, Chetumal, Cozumel, Mérida y Tulum".

Y agrega "ante posible cese de actividades en aeropuertos hemos realizado algunas operaciones del día de hoy y mañana 05 de julio".

También, en su sitio oficial, dijo que ante la cancelación de vuelos, podrás optar por una de las siguientes opciones: cambio de fecha de vuelo, sin costo adicional. (Hasta 30 días posteriores a la fecha original), obtener un certificado electrónico por el 125 % del costo de tu vuelo afectado o reservación o bien, obtener el reembolso del 100 % del costo de tu compra.

