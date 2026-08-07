Cancela UNAM contrato con Territorium Life tras fallas en examen

La UNAM tomó la decisión de terminar la relación contractual con la compañía para realizar las investigaciones correspondientes sobre las fallas registradas

La Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) anunció la terminación anticipada del contrato con Territorium Life, empresa encargada de la aplicación de los exámenes de ingreso en línea para licenciatura, luego de detectar diversas irregularidades durante el proceso de admisión 2026.

Durante una conferencia de prensa, el abogado general de la UNAM, Hugo Concha Cantú, informó que la institución tomó la decisión de dar por concluida la relación contractual con la compañía para realizar las investigaciones correspondientes sobre las fallas registradas en la aplicación de la prueba.

La medida se produce en medio de la controversia generada por el examen de admisión en línea, debido a reportes de anomalías y posibles irregularidades que llevaron a la universidad a convocar un examen de control para alrededor de 58 mil aspirantes. La evaluación adicional fue recomendada por la Comisión Técnica de Personas Expertas encargada de revisar el proceso de selección.

Realizarán auditoría tecnológica independiente

Además de la cancelación del contrato, la máxima casa de estudios anunció la realización de una auditoría tecnológica independiente para revisar el funcionamiento de la plataforma utilizada por Territorium Life y determinar con precisión el origen de las fallas detectadas. Las autoridades universitarias señalaron que el objetivo es contar con evidencia verificable antes de emitir conclusiones definitivas sobre lo ocurrido.

La UNAM también revisará el proceso de contratación de la empresa mediante auditorías internas y externas. El rector Leonardo Lomelí Vanegas solicitó la intervención de la Auditoría Superior de la Federación (ASF) para analizar el procedimiento mediante el cual se adjudicó el contrato a Territorium Life.

De acuerdo con información proporcionada por el secretario administrativo de la universidad, Tomás Humberto Rubio Pérez, la institución destinó más de 69 millones de pesos a la contratación de la empresa para los exámenes de ingreso a bachillerato y licenciatura durante 2026.

Las autoridades universitarias aseguraron que la terminación del contrato también permitirá a la UNAM obtener y resguardar las bases de datos relacionadas con los exámenes aplicados, las cuales formarán parte de las investigaciones y revisiones en curso.

La universidad informó que el inicio de clases para los estudiantes de nuevo ingreso del ciclo escolar 2026-2027/1 se mantiene programado para el 31 de agosto, mientras continúan las acciones para garantizar la transparencia y confiabilidad del proceso de admisión.