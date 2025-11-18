Canadá actualiza alerta de viaje para 13 estados de México

El gobierno canadiense renovó su aviso de viaje e instó a turistas a extremar precauciones por riesgos vinculados a delincuencia y fraude.

El Gobierno de Canadá actualizó su aviso de viaje para México e incluyó a 13 entidades en las que recomienda a sus ciudadanos evitar desplazamientos no esenciales y mantenerse informados sobre las condiciones locales.

Las autoridades señalaron que en estas zonas pueden presentarse hechos relacionados con violencia y actividades delictivas, por lo que piden tomar medidas preventivas durante cualquier visita.

Las entidades contempladas en el aviso son: Chiapas, Chihuahua, Colima, Guanajuato, Guerrero, Jalisco, Michoacán, Nayarit, Nuevo León, Sinaloa, Sonora, Tamaulipas y Zacatecas. El gobierno canadiense aclara que algunas áreas urbanas y destinos turísticos no están comprendidos dentro de las restricciones.

El comunicado señala que en diversas regiones del país hay presencia de fuerzas federales realizando labores de seguridad. Como recomendaciones generales, Canadá sugiere evitar viajes nocturnos, revisar con anticipación información del destino y consultar medios locales para detectar cualquier incidente.

La advertencia también menciona riesgos como robos tras el retiro de efectivo, asaltos perpetrados desde motocicletas y distintos tipos de fraude, entre ellos los relacionados con tiempos compartidos o intentos de extorsión.

La actualización insiste en mantener precauciones adicionales debido a los niveles de delincuencia registrados en el país.