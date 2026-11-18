La protesta surge ante el presunto incumplimiento de acuerdos por parte de la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural

Productores del campo mantienen este día diversos bloqueos carreteros en puntos estratégicos del estado, como parte de una movilización nacional encabezada por la Confederación Agropecuaria de México (COAGROMEX).

La protesta surge ante el presunto incumplimiento de acuerdos por parte de la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural (SADER).

Las organizaciones campesinas decidieron retomar las medidas de presión luego de haber otorgado un voto de confianza a las autoridades el pasado 22 de octubre, plazo tras el cual aseguran que no se han concretado los compromisos pactados.

Principales exigencias del sector

Entre las demandas centrales que motivan el paro y los cierres viales se encuentran:

Garantizar precios rentables para la producción de maíz.

para la producción de maíz. Liquidar los adeudos pendientes correspondientes a las cosechas de trigo y maíz.

correspondientes a las cosechas de trigo y maíz. Activar los seguros agrícolas ante diversos siniestros.

ante diversos siniestros. Resolver las problemáticas relacionadas con las cuotas energéticas.

relacionadas con las cuotas energéticas. Reducir las trabas burocráticas para acceder al programa PEUA 2027 y asegurar condiciones más justas para la comercialización de sus productos.

Vialidades afectadas

De acuerdo con reportes de Alerta Vial, hasta el momento se registran cierres totales o parciales en las siguientes carreteras y municipios:

Jiquilpan

Ecuandureo

Vista Hermosa

Quiroga

Zinapécuaro

Respaldo regional

Las movilizaciones en Michoacán cuentan con el respaldo de diversas agrupaciones del bajío y occidente del país, destacando la participación del Comité Pro-Mejoramiento del Agro Guanajuatense, la Asociación de Productores de Crucíferas y Hortalizas del Norte de Guanajuato y la organización Amigos por el Campo, ampliando el alcance de la protesta a nivel interestatal.

Se recomienda a los automovilistas y transportistas extremar precauciones, evitar las zonas afectadas y mantenerse informados a través de los reportes viales oficiales.