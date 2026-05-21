Campesinos amenazan Mundial si Gobierno no atiende demandas

Durante una protesta realizada en CDMX, el dirigente agrícola Baltazar Valdez aseguró que los campesinos continúan abiertos al diálogo con autoridades

Productores de maíz de Sinaloa advirtieron este miércoles que podrían intensificar sus movilizaciones si no logran acuerdos con el Gobierno federal para atender las demandas del sector agrícola, en medio del creciente descontento que enfrenta el campo.

Durante una protesta realizada en la Ciudad de México, el dirigente agrícola Baltazar Valdez aseguró que los campesinos continúan abiertos al diálogo con las autoridades, aunque alertó sobre posibles consecuencias si no existen soluciones concretas.

Advierten posibles protestas rumbo al Mundial 2026

"No va a haber la celebración del Mundial aquí en la capital y en las ciudades Guadalajara y Monterrey. Que quede muy claro que en este momento estamos en el punto de negociar, pero si no hay negociación, el campo se va a levantar y el campo una vez que se levante no lo van a detener", expresó Valdez frente a manifestantes.

El líder campesino insistió en que los productores mantienen disposición para continuar las conversaciones, aunque reconoció que el malestar dentro del sector agrícola ha alcanzado niveles críticos.

Asimismo, lanzó una advertencia sobre el impacto que podría tener la crisis del campo en el abastecimiento alimentario del país.

"Sin los campesinos no se mueve este país, va a pasar hambre", sostuvo.

Productores denuncian bajos precios y falta de apoyos

Las declaraciones surgen en un contexto de creciente inconformidad entre agricultores de Sinaloa, considerado uno de los principales estados productores de maíz blanco en México.

Los productores han señalado problemas relacionados con los bajos precios de comercialización del grano, el aumento en los costos de producción y la disminución de apoyos gubernamentales.