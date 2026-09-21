Camioneta provoca choque múltiple y deja dos heridos en Coyoacán

Las autoridades deberán determinar quién conducía la Cybertruck, las condiciones en las que circulaba y la responsabilidad de cada automovilista involucrado

Una camioneta Tesla Cybertruck chocó contra cinco vehículos durante la madrugada de este domingo 20 de septiembre en calles de la colonia Santa Úrsula Coapa, en la alcaldía Coyoacán. El accidente dejó dos personas con lesiones menores.

La colisión ocurrió aproximadamente a las 2:30 horas en el cruce de Calzada de Tlalpan y Tlamanalco, hasta donde acudieron policías y cuerpos de emergencia para atender a los involucrados.

Cybertruck impacta un taxi y cuatro vehículos particulares

De acuerdo con los primeros reportes, en la Cybertruck viajaba un grupo de jóvenes, aunque no se estableció quién era el propietario de la unidad ni quién la conducía al momento del percance.

En el choque estuvieron involucrados seis vehículos: la camioneta eléctrica, un taxi y cuatro automóviles particulares. Uno de ellos presentó daños de consideración debido a la fuerza del impacto.

Durante la inspección de la Cybertruck fueron localizadas varias latas de bebidas alcohólicas. Sin embargo, hasta el momento las autoridades no han informado si se realizaron pruebas de alcoholemia ni han confirmado que su consumo estuviera relacionado con el accidente.

Dos jóvenes sufrieron golpes y recibieron atención dentro de una ambulancia. Debido a que sus lesiones no fueron consideradas graves, no fue necesario trasladarlos a un hospital.

Autoridades investigan las causas del choque en Coyoacán

Los conductores fueron presentados ante el Ministerio Público para rendir su declaración y permitir que las autoridades deslinden responsabilidades por los daños ocasionados.

El percance no generó afectaciones importantes a la circulación debido al horario en el que ocurrió. Hasta ahora, no se han dado a conocer las identidades de las personas involucradas ni la mecánica precisa del choque.

Las autoridades deberán determinar quién conducía la Cybertruck, las condiciones en las que circulaba y la responsabilidad de cada automovilista involucrado.