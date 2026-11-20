La volcadura de un camión de carga provocó un incendio y afectaciones viales en Naucalpan; cuerpos de emergencia acudieron al lugar

Un camión de carga que transportaba material volcó y se incendió la mañana de este jueves 19 de noviembre sobre la avenida Lomas Verdes, en el municipio de Naucalpan, Estado de México, lo que provocó una movilización de los cuerpos de emergencia y complicaciones en la circulación vehicular.

El accidente ocurrió a la altura del hospital Star Médica, en las inmediaciones del cruce con avenida López Mateos, cuando el conductor perdió el control de la unidad, que terminó recostada sobre uno de sus costados.

Tras el impacto, el vehículo comenzó a incendiarse y quedó atravesado sobre la vialidad, en dirección al Periférico Norte. La emergencia generó alarma entre automovilistas y habitantes de la zona debido a la intensidad del fuego y los daños ocasionados a la infraestructura.

Camión impactó infraestructura antes de volcar

De acuerdo con los primeros reportes, la unidad pesada golpeó un semáforo y un poste de videovigilancia antes de quedar volcada sobre la carpeta asfáltica. También se reportaron afectaciones al cableado eléctrico de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), lo que ocasionó interrupciones en el suministro de energía para algunos vecinos.

Entre las versiones sobre las posibles causas del accidente se mencionaron una falla en el sistema de frenos y el exceso de velocidad; sin embargo, las autoridades no habían confirmado oficialmente el motivo de la volcadura.

Cierran circulación en avenida Lomas Verdes

El percance provocó el cierre de la circulación en dirección al Periférico Norte, mientras los equipos de emergencia trabajaban para controlar el incendio y retirar el vehículo siniestrado.

Elementos de Bomberos y Protección Civil de Naucalpan acudieron para sofocar las llamas. También participaron policías municipales y estatales, así como personal de la Guardia Nacional, que apoyó en el resguardo del área y el control del tránsito.

Las maniobras incluyeron el retiro de la unidad, la limpieza del material que quedó esparcido sobre el pavimento y la atención de los daños ocasionados durante el accidente.

Información posterior sobre el percance señaló que el conductor del camión y dos mujeres que viajaban en un automóvil compacto resultaron con golpes y escoriaciones. Los paramédicos los valoraron en el sitio y determinaron que no requerían traslado hospitalario.

Las labores para retirar el camión y limpiar la vialidad podrían prolongarse durante varias horas, por lo que se recomendó a los automovilistas evitar el tramo de avenida Lomas Verdes cercano a Star Médica y utilizar rutas alternas.