Camión sin frenos provoca choque múltiple en Edomex

Un autobús causó un accidente en Valle de Bravo que dejó al menos cinco heridos y daños en viviendas; no se reportan fallecidos

Un autobús de pasajeros que presuntamente se quedó sin frenos provocó un choque múltiple la mañana de este domingo en el Barrio de Guadalupe, dejando al menos cinco personas lesionadas y daños materiales de consideración.

El accidente ocurrió en una pendiente cercana a la salida del ramal hacia Valle de Bravo, donde el conductor perdió el control de la unidad, impactando a su paso varios vehículos y viviendas.

Saldo preliminar y daños

De acuerdo con reportes iniciales, el saldo es de entre cinco y siete personas lesionadas, en su mayoría adultos mayores. Además, tres viviendas resultaron afectadas: dos con daños estructurales severos y una más con afectaciones materiales.

Equipos de emergencia acudieron de inmediato para brindar atención a los heridos, quienes fueron trasladados a distintos hospitales de la región para su valoración médica.

A través de redes sociales, la presidenta municipal Michelle Núñez confirmó que, pese a la magnitud del accidente, no se registran pérdidas humanas.

“Al momento, no se reportan pérdidas humanas. Las personas lesionadas están siendo atendidas y trasladadas a distintos hospitales para su valoración”, informó.

La zona del percance permanece acordonada y con cierre total a la circulación vehicular, mientras continúan las labores de atención y retiro de las unidades involucradas.

Autoridades locales exhortaron a la población a utilizar rutas alternas y mantenerse atenta a las indicaciones oficiales, en tanto se determina el saldo final del incidente y la magnitud total de los daños.