Camión con turistas se accidenta en Durango-Gómez Palacio

Un autobús con 48 pasajeros que viajaba de Mazatlán a Torreón se salió de la autopista Durango-Gómez Palacio; solo hubo lesiones leves y crisis nerviosa

La mañana de este lunes se registró el accidente de un camión de pasajeros proveniente de Sinaloa, en el que viajaban turistas del estado de Coahuila, sobre la autopista Durango-Gómez Palacio a la altura del kilómetro 107.

En la unidad se trasladaban 48 personas; cuatro resultaron con lesiones leves y una más presentó crisis nerviosa, sin que se reportaran heridos de gravedad.

Elementos de la Coordinación Estatal de Protección Civil acudieron al lugar para brindar atención a los pasajeros, luego de que el autobús se saliera de la carretera hacia el acotamiento.

Al operativo se sumaron corporaciones de emergencia de Guadalupe Victoria, Cuencamé y Durango, así como personal de Cruz Roja, Policía Municipal, Sedena y Guardia Nacional.

El coordinador estatal de Protección Civil, Arturo Galindo Cabada, informó que únicamente tres personas presentaron lesiones leves, mismas que fueron atendidas en el sitio, sin necesidad de traslado hospitalario.

Salió de Mazatlán rumbo a Torreón

El autobús había partido la noche del domingo desde el puerto de Mazatlán con destino a Torreón. Sin embargo, el incidente impidió que continuara su trayecto.

Autoridades coordinaron el envío de otra unidad procedente de Coahuila para trasladar a los pasajeros y permitirles concluir su viaje.

“El llamado de auxilio activó a todas las corporaciones; esperábamos un escenario complicado por la cantidad de pasajeros, pero afortunadamente todos están bien y la respuesta fue rápida y oportuna”, destacó Galindo Cabada.