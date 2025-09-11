Cámara de seguridad graba momento exacto de explosión en CDMX

La fuerte explosión en el Puente de la Concordia, CDMX, fue captada por cámaras y redes, mostrando su magnitud y el desconcierto de los presentes

El momento de la fuerte explosión que sacudió la mañana de este miércoles en el Puente de la Concordia de la Ciudad de México fue captado por cámaras de seguridad y redes sociales, mostrando la magnitud del suceso y el desconcierto de quienes se encontraban cerca. Desde el C5 CDMX, el Coordinador General, Dr. Salvador Guerrero Chiprés, aseguró que se mantiene un monitoreo constante para dar seguimiento a cualquier desarrollo relacionado con la explosión. El Gobierno de la Ciudad de México, encabezado por Clara Brugada, activó de inmediato los protocolos de emergencia. Elementos de la Policía de la Ciudad de México, la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil, la Secretaría de Gobierno y el Heroico Cuerpo de Bomberos se movilizaron al lugar para atender la contingencia. #Explosión en el paradero #SantaMarta en la zona oriente de la CDMX una #pipadegas con fuga provocó este fatal momento en hora pico cercas de la #Unitec lesionados trasladados a hospitales cercanos. pic.twitter.com/IuhJfQfbDH — Informe_México 🇲🇽 (@Informe_Mex) September 10, 2025