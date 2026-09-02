Cámara de Diputados recibe Segundo Informe de Claudia Sheinbaum

La entrega se realizará en cumplimiento del artículo 69 de la Constitución, que establece la presentación anual del informe presidencial

La secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez, entregó este martes el Segundo Informe de Gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum ante el Congreso de la Unión.

La recepción del documento se dio en Palacio Legislativo de San Lázaro, durante la sesión de Congreso General en la que participarán diputadas, diputados y senadores.

La secretaria de la mesa directiva del Congreso de la Unión, Diana Estefanía Gutiérrez, confirmó la entrega del informe donde se desglosan los avances de cada uno de los sectores a cargo de la presidenta Claudia Sheinbaum.

"Presenta por escrito el Segundo Informe de Gobierno en el que manifiesta el estado general que guarda la administración pública del país. En cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 69 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanas", aseguró.

Detalló que se adjuntaron dos paquetes que contienen "un ejemplar impreso y su respectivo estuche con tarjeta QR que permite acceder a la versión digital del Segundo Informe de Gobierno para cada una de las Cámaras del Congreso de la Unión".

Entregarán versión impresa y digital del informe

Rodríguez acudirá en representación del Poder Ejecutivo y será acompañada al salón de sesiones por una comisión de cortesía integrada por legisladores de diferentes grupos parlamentarios.

El informe escrito será recibido por el presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, Raúl Bolaños-Cacho Cué. También se entregarán ejemplares impresos y versiones digitales para su distribución entre los integrantes de ambas cámaras.

El documento presenta el estado general que guarda la Administración Pública Federal y reúne los resultados del segundo año de gobierno en rubros como economía, seguridad, salud, educación, programas sociales e infraestructura.

Congreso iniciará la glosa del Segundo Informe

La entrega se realizará en cumplimiento del artículo 69 de la Constitución, que establece la presentación anual del informe presidencial al comenzar el periodo ordinario de sesiones del Congreso.

Posteriormente, la Cámara de Diputados y el Senado iniciarán por separado el análisis del documento. Durante la glosa podrán convocar a integrantes del gabinete federal para que comparezcan y respondan preguntas sobre los resultados de sus respectivas dependencias.

Previamente, Claudia Sheinbaum presentó su mensaje político y balance de actividades en Palacio Nacional. Su asistencia a la sesión de San Lázaro no está contemplada, por lo que corresponderá a la titular de Gobernación formalizar la entrega ante el Poder Legislativo.