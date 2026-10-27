Cámara de Diputados recibe renuncia de Taddei y prepara relevo

Se tiene previsto sesionar a las 8:00 horas de este martes para aprobar la convocatoria correspondiente, que deberá someterse a la consideración del pleno

La Cámara de Diputados recibió este lunes el oficio de renuncia de Guadalupe Taddei a la presidencia del Instituto Nacional Electoral (INE), en medio de los recientes señalamientos por presuntas irregularidades en la adjudicación de contratos y posibles conflictos de interés. En el documento, dirigido al presidente de la Mesa Directiva, Raúl Bolaños Cacho Cué, la funcionaria anunció que su salida tendría efectos a partir de este mismo día.

“Con la convicción de que el instituto y sus responsabilidades constitucionales deben prevalecer por encima de cualquier interés personal, presento ante la Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión mi renuncia”, señala el escrito, sin aludir a las acusaciones que la colocaron en el centro de la polémica.

En la carta, integrada por cuatro párrafos, Taddei destacó que durante 33 años participó en distintos espacios de las instituciones electorales del país y afirmó que se retira “con seriedad, con la satisfacción del deber cumplido y con el orgullo de haber dedicado más de tres décadas de mi vida al servicio de la democracia mexicana”.

Tras recibir el oficio, Bolaños informó en redes sociales que lo turnó al presidente de la Junta de Coordinación Política (Jucopo), Ricardo Monreal Ávila, para iniciar el procedimiento de relevo en la presidencia del organismo electoral.

La Jucopo tiene previsto sesionar a las 8:00 horas de este martes para aprobar la convocatoria correspondiente, que deberá someterse a la consideración del pleno de San Lázaro y ser avalada por mayoría simple.

Bolaños sostuvo que el proceso representa una oportunidad para demostrar que, en pleno proceso electoral, la política y el diálogo pueden brindar certeza sobre la capacidad de las instituciones para organizar los comicios con imparcialidad y neutralidad.