Cámara de Diputados de México aprueba la Ley Aduanera

Con 338 votos a favor, 129 en contra y cero abstenciones, la Cámara de Diputados aprobó este martes, en lo general, el dictamen con proyecto de decreto que reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones de la Ley Aduanera, para fortalecer y modernizar la legislación y combatir la evasión y elusión fiscal.

El documento, que deriva de una iniciativa presentada por la presidenta Claudia Sheinbaum, establece requisitos de control y vigilancia digital para obtener la autorización de recintos fiscales, fiscalizados y estratégicos.

El presidente de la Comisión de Hacienda y Crédito Público, Antonio Altamirano, diputado del Movimiento Regeneración Nacional (Morena) recordó que el 9 de septiembre se recibió la iniciativa de la presidenta Claudia Sheinbaum, que modifica 65 artículos, añade 44 y deroga nueve.

El legislador subrayó que la reforma "busca acabar con la evasión, el contrabando y las malas prácticas que durante años afectaron al país”, y adelantó que con estas medidas se pretende que los recursos aduaneros “no queden en manos de particulares o de malos funcionarios, sino que se destinen al beneficio de todos los mexicanos".

A inicios de septiembre, la Fiscalía General de la República (FGR) informó de la apertura de un juicio contra 10 marinos y funcionarios aduaneros por su presunta implicación en una red de contrabando de combustible, conocido en México como 'huachicol fiscal'.

La FGR expuso que los funcionarios permitieron la entrada de millones de litros de combustible al país, al hacerlos pasar como aditivos, para su venta ilícita dentro de México y evadir impuestos.

En el entramado de corrupción figura el ya detenido vicealmirante Manuel Roberto Farías Laguna, sobrino político del extitular de la Secretaría de Marina, de 2018 a 2024, Rafael Ojeda Durán, cercano al entonces presidente Andrés Manuel López Obrador.

El documento aprobado establece "requisitos de control y vigilancia digital para obtener la autorización de recintos fiscales, fiscalizados y estratégicos".

La ley señala que la patente de agente aduanal tendrá una vigencia de 20 años y deberá certificarse cada tres años y crea el Consejo Aduanero, presidido por la persona titular de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP).

"El Consejo conocerá y resolverá respecto al otorgamiento, suspensión, cancelación y extinción de la patente, así como de la inhabilitación del agente aduanal; de la autorización, inhabilitación y cancelación de la agencia aduanal, y de sus prórrogas", apuntó en un comunicado la Cámara de Diputados.

Establece supuestos por los cuales se considera cometida una infracción e impone sanciones más severas para los recintos fiscalizados estratégicos, cuando se permita la salida de mercancías, sin que para ello se cumplan las formalidades para su retorno al extranjero.

También propone sanciones más severas a los recintos fiscalizados estratégicos que permitan la salida de mercancías sin que se cumplan las formalidades para su retorno al extranjero o sin que se hayan pagado las contribuciones.

En la discusión del dictamen, Blanca Leticia Gutiérrez, diputada del opositor Partido Acción Nacional (PAN) mencionó que la reforma "no combate el huachicol fiscal ni la corrupción, no beneficia la economía ni la seguridad del país, sino golpea al comercio exterior, criminaliza a los agentes aduanales y empodera a una autoridad sin contrapesos dejando sin tocar los verdaderos focos de corrupción, y militariza aún más las aduanas y castiga al sector formal".