Califica Sheinbaum reinauguración del Azteca 'buen ejercicio'

La presidenta Claudia Sheinbaum reconoció que aún existen áreas por mejorar tanto en movilidad como al interior del estadio Azteca rumbo al Mundial

La presidenta Claudia Sheinbaum aseguró este lunes que el partido amistoso México–Portugal, celebrado el sábado en la reinauguración del estadio Azteca, ofreció un primer ensayo exitoso rumbo al Mundial, aunque reconoció que aún existen áreas por mejorar tanto en movilidad como al interior del recinto.

“En general, fue un buen ejercicio para la inauguración del Mundial”, señaló la mandataria durante su conferencia matutina.

La mandataria mexicana reaccionó así a la reinauguración del estadio, que albergará el partido de apertura del Mundial el próximo 11 de junio en la Ciudad de México, y que vivió momentos tensos debido a la muerte de un aficionado en el estadio y a algunos problemas de logística.

Sheinbaum afirmó que el país avanza en la organización, especialmente en materia de seguridad y logística.

“Está bien preparado todo el protocolo de seguridad para el Mundial. Más bien es que funcione bien todo el operativo de movilidad, que es muy importante. Que tuvo un buen inicio con el partido del sábado. Hay cosas siempre que mejorar, evidentemente”, señaló.

El sábado, durante la reapertura del Azteca, cuerpos de seguridad cerraron un perímetro de un kilómetro a la redonda del recinto, al que sólo pudieron acceder aficionados con boleto y personal acreditado, lo que dificultó la llegada de los aficionados, especialmente porque no hubo acceso al estacionamiento.

“Hay cosas que tienen que mejorar los dueños del estadio, que también esto tiene que ayudarles a revisar si tuvieran algunos problemas cómo pueden corregirlos”, dijo.

Sobre la coordinación trilateral con Estados Unidos y Canadá, Sheinbaum pidió que “los tres gobiernos y los gobiernos de los estados y municipales den todas las facilidades para la asistencia a los estadios para la llegada de visitantes”.

Admitió, asimismo algunas quejas por tiempos prolongados en los traslados, aunque insistió en que el balance fue positivo: “Creo que fue muy bueno el operativo (…) de tal manera que la gente dejó el vehículo en otro lugar y pudieron llegar de manera directa al estadio”.

En otro tema, la mandataria comentó la muerte de un aficionado ocurrida previo al encuentro.