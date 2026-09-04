Califica Sheinbaum de 'triste y lamentable' asesinato de familia

La presidenta Claudia Sheinbaum explicó que los familiares de las víctimas ya reciben apoyo por parte del Gobierno del Estado de México

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La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo ofreció el respaldo del Gobierno federal a los familiares de las cuatro víctimas del multihomicidio ocurrido en un departamento de Zona Esmeralda, en Atizapán de Zaragoza, Estado de México, donde murió Jonathan Samuel Meléndez Ochoa, tecladista y fundador de Camilo Séptimo.

Durante su conferencia matutina de este jueves, la mandataria federal calificó el caso como “triste y lamentable” y confirmó que dos personas fueron detenidas como presuntas responsables.

“En efecto, una situación muy triste, lamentable. Ya hay detenidos y ya se conocen también las causas de una disputa que tenía la familia con otra familia”, señaló.

Sheinbaum explicó que los familiares ya reciben apoyo por parte del Gobierno del Estado de México y que la Secretaría de Gobernación analizará qué otra ayuda puede proporcionar.

“Se está apoyando a las familias por parte del Gobierno del Estado de México y lo que podamos hacer desde Gobernación”, remarcó.

La investigación apunta a un conflicto económico

Las primeras indagatorias de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM) apuntan a un posible conflicto económico como una de las líneas principales para esclarecer el ataque.

El monto de la disputa rondaría los $300,000 pesos y estaría relacionado con una relación comercial que Meléndez mantenía con uno de los detenidos por la renta de inmuebles destinados a hospedaje vacacional.

La investigación también establece que uno de los sospechosos, identificado como Diego Sebastián “N”, habría utilizado la relación de confianza que tenía con el músico para ingresar al domicilio.

El segundo detenido fue identificado como Gerardo “N”.

Ambos fueron ubicados durante un operativo coordinado entre autoridades del Estado de México, Ciudad de México y el Gobierno federal.

Señaló que fue informada del crimen desde el día anterior y sostuvo que las autoridades ya cuentan con una línea sobre el origen del ataque.