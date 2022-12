Cajero de banco 'regala' 150 mil pesos a abuelita por error

El cajero de una sucursal bancaria narró cómo perdió 150 mil pesos, lo equivalente a un año de trabajo, cuando se los entregó a una abuelita

Por: Patricia Agüero

Diciembre 21, 2022, 14:30

El empleado de un banco contó la historia de cómo 'perdió' 150 mil pesos mexicanos después de entregárselos a una mujer de la tercera edad.



Fue a través de una serie de videos publicados en la red social TikTok que el joven narró como por un error se brincó un paso en la operación bancaria y le entregó el dinero a la mujer, pero nunca se lo descontó de su cuenta.



La historia comienza cuando una mujer de la tercera edad acompañada de su hijo acude a la sucursal bancaria y solicita 150 mil pesos en efectivo, al solicitarle el NIP de su tarjeta, la mujer señala que no lo recuerda y por este motivo el empleado lleva a cabo otro proceso para recuperarlo, mientras tanto otro empleado le entrega el dinero a la abuelita y se retira del banco.



Al momento de hacer el corte, el joven se percató que había un faltante de 150 mil pesos y los tenía que reponer antes de las 20:00 horas, ya que el banco suspende toda operación en la sucursal por seguridad.



El joven se movilizó para ubicar a la clienta y tras contactarla por teléfono le explicó que debido a un error tenía que regresar a la sucursal o de lo contrario él tendría que pagar los 150 mil pesos, lo equivalente a un año de trabajo.



Aunque no comprendía muy bien lo que había ocurrido, la cuentahabiente le refirió al empleado que no podía regresar a la sucursal, ya que su hijo había viajado de regreso a su lugar de residencia.



Ante la insistencia del joven, la mujer le pasó el contacto de su hijo y el empleado habló con él para explicarle el error que cometió en donde no descontó los 150 mil pesos de la cuenta bancaria de su madre.



El hombre aceptó y junto con su madre regresaron a la sucursal en donde el empleado concluyó con la operación para descontar el dinero de la cuenta bancaria de la mujer.



Por su parte, el empleado recibió un acta administrativa por los hechos, ya que el gerente aseguró que el error se generó porque presuntamente había estado utilizando un celular, pero realmente se trataba de un reproductor de música.