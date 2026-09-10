Caen vinculados al secuestro de 10 mineros canadienses en Sinaloa

El Gabinete de Seguridad anunció que este miércoles se detuvo a Ángel "N", alias “Tronco”, y Milton "N", por su presunta vinculación a la privación de la libertad de 10 trabajadores de una empresa minera registrada en 2026.

De acuerdo con las autoridades federales, estos hechos se registraron a través de trabajos de inteligencia y patrullajes de vigilancia en Sinaloa.

Resultado de trabajos de inteligencia y patrullajes de vigilancia en Sinaloa, elementos de @Defensamx1 y @SSPCMexico, en coordinación con @sspsinaloa1, detuvieron a Ángel "N", alias “Tronco”, y Milton "N", relacionados con la privación de la libertad de 10 trabajadores de una… pic.twitter.com/hqnOuRRdXp — Gabinete de Seguridad de México (@GabSeguridadMX) September 9, 2026

En estos despliegues donde participaron elementos de la Secretaría de Defensa Nacional (Sedena), Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) junto con personal de la Secretaría de Seguridad de Sinaloa (SSPS) se aseguraron armas largas, un aditamento lanzagranadas, cargadores, municiones de diversos calibres, droga y equipo táctico.

¿Cómo ocurrió la desaparición de los 10 mineros canadienses en Sinaloa?

Esto ocurrió este 23 de enero, cuando un grupo de hombres armados privó de la libertad a al menos 10 trabajadores vinculados con la minera canadiense Vizsla Silver Corp., en Concordia, Sinaloa.

Los hechos se registraron cuando el comando irrumpió en el fraccionamiento La Clementina, donde la empresa alojaba a su personal que laboraba en el Proyecto Pánuco.

Por esto, familiares denunciaron falta de información y señalaron que no habían recibido llamadas ni exigencias de rescate, por lo que la Fiscalía de Justicia del Estado de Sinaloa abrió la carpeta de investigación correspondiente.

Seis días más tarde, autoridades detuvieron a cuatro personas en dos acciones distintas, en La Concepción y El Verde. Sin embargo, fue el pasado 6 de febrero cuando las investigaciones llevaron a la localización de una fosa clandestina en la zona serrana de Concordia. Posteriormente, comenzaron los trabajos forenses para identificar los restos encontrados.

Fue el 2 de junio cuando autoridades federales lograron capturar a Gabriel “N”, alias “El Gabito”, señalado como jefe regional de la facción criminal “Los Menores”.

Según el Gabinete de Seguridad, estaba relacionado con delitos como secuestro, extorsión y homicidio, además de ser investigado por la muerte de seis trabajadores y cuatro proveedores de una empresa minera ocurrida en enero.