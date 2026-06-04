Caen tres presuntos integrantes de Los Tanzanios en Iztapalapa

Autoridades detuvieron a dos hombres y una mujer en Iztapalapa durante un cateo donde aseguraron armas y presunta droga.

Tres presuntos integrantes del grupo delictivo conocido como Los Tanzanios fueron detenidos durante un operativo realizado en la alcaldía Iztapalapa, donde además fueron aseguradas armas de fuego, cartuchos útiles y diversas cantidades de presunta droga.

La acción fue resultado de trabajos de investigación que permitieron a las autoridades ubicar un inmueble en el barrio San Miguel, el cual presuntamente era utilizado para el almacenamiento y distribución de narcóticos.

Con base en los elementos obtenidos durante las indagatorias, un juez de Control autorizó una orden de cateo para intervenir la propiedad.

Operativo conjunto en San Miguel

El cateo fue ejecutado por elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de la Ciudad de México, en coordinación con personal de la Fiscalía General de Justicia capitalina, además del apoyo de efectivos de la Secretaría de Marina y de la Guardia Nacional.

Tras ingresar al inmueble, los agentes localizaron diversos indicios relacionados con posibles actividades ilícitas.

Entre los objetos asegurados se encuentra un arma de fuego corta, un cargador abastecido con 14 cartuchos útiles y una caja que contenía otros 20 cartuchos.

Asimismo, fueron encontradas 45 bolsitas y cuatro bolsas de tamaño mediano con hierba verde con características similares a la mariguana.

Durante la intervención fueron detenidas tres personas que, de acuerdo con las autoridades, afirmaron pertenecer al grupo criminal Los Tanzanios.

Los detenidos fueron identificados como José Antonio O. R., de 44 años, conocido con el alias de “El Popeye”; Donovan Antuan O. Z., de 20 años; y Fabiola M. H., de 40 años.

Las tres personas fueron aseguradas en el lugar y trasladadas ante las autoridades correspondientes para continuar con las investigaciones.

Señalan a Los Tanzanios por diversos delitos

La Secretaría de Seguridad Ciudadana informó que dos de los detenidos cuentan con antecedentes dentro del Sistema Penitenciario de la Ciudad de México.

Se trata de José Antonio O. R. y Fabiola M. H., quienes registran ingresos previos por delitos contra la salud, robo en diversas modalidades y encubrimiento por receptación.

Las autoridades no detallaron el estatus de dichos antecedentes ni si existían procesos vigentes en su contra al momento de la detención.

De acuerdo con información de la SSC, Los Tanzanios son considerados una célula delictiva generadora de violencia que opera en distintas zonas de la capital del país.

La corporación atribuye a este grupo actividades relacionadas con narcomenudeo, extorsión, homicidio y portación de armas de fuego.

Las investigaciones continúan para determinar la posible participación de los detenidos en otros hechos delictivos y establecer el alcance de las operaciones de esta organización criminal.