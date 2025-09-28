Caen tres presuntas extorsionadoras por secuestro en Tabasco

El operativo simultáneo se efectúo en tres municipios debido a que las ahora detenidas, son acusadas del secuestro de un hombre registrado a principios de 2025

Como resultado de un trabajo coordinado, tres mujeres fueron aprehendidas por su presunta responsabilidad en el delito de secuestro y extorsión en el estado de Tabasco.

Tras desarrollar diversas líneas de investigación sobre la privación ilegal de la libertad de un hombre registrada el pasado mes de febrero, las autoridades lograron ubicar los domicilios de dichas mujeres, en los municipios de Centro, Cárdenes y Cunduacán.

Elementos de distintas órdenes de gobierno acudieron hasta sus viviendas para ejecutar las órdenes de aprehensión contra las señaladas como generadoras de violencia, debido a que presuntamente formaban parte de una célula delictiva de la entidad.

Estas presuntas delincuentes fueron puestas a disposición del agente del Ministerio Público, quien definirá su situación legal.

Este operativo, se efectúo durante el marco de la Estrategia Nacional contra la Extorsión, por elementos de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, Defensa Nacional, Secretaría de Marina, Fiscalía General de la República, Guardia Nacional.