Caen tres por 'participación indirecta' en homicidio de Manzo

La Fiscalía General del Estado (FGE) de Michoacán dio un nuevo paso en el esclarecimiento del homicidio de Carlos Manzo, alcalde de Uruapan, con la detención de tres personas adicionales presuntamente vinculadas a la logística del crimen.
Con estos arrestos, sumados a las capturas previas de funcionarios locales y líderes criminales, las autoridades buscan cerrar el cerco sobre la estructura operativa que ejecutó el ataque el pasado 1 de noviembre durante las celebraciones del Día de Muertos en la entidad.
Avances en la investigación
El fiscal del Estado, Carlos Torres, informó que las detenciones se realizaron el pasado domingo en el municipio de Tarímbaro. Los sospechosos, cuyas identidades se mantienen bajo reserva, están relacionados "de manera indirecta" con el homicidio y pertenecen a la célula delictiva de Baruc "N", alias "K-OZ", generador de violencia capturado en diciembre.
"Son acciones que se vienen realizando coordinadamente con el Gobierno federal", subrayó Torres Piña, destacando el despliegue de la estrategia de seguridad implementada tras el crimen.