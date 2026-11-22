Fuerzas estatales y federales capturaron en Juchitán a alias Jafe, El Profe y Onorio de Los Cromos, sumando siete detenidos en el Istmo.

Tres presuntos integrantes del grupo delictivo “Los Cromos” fueron detenidos en Juchitán de Zaragoza, Oaxaca, tras un operativo conjunto encabezado por la Fiscalía General del Estado de Oaxaca (FGEO) en coordinación con la Secretaría de la Defensa Nacional (DEFENSA), la Secretaría de Marina (SEMAR), la Guardia Nacional (GN) y la Policía Estatal, informó este sábado 21 de noviembre de 2026 la propia Fiscalía.

Con estas capturas, asciende a siete el total de presuntos miembros de esta célula asegurados en acciones recientes en la región del Istmo de Tehuantepec, luego de que el pasado 19 de noviembre fueran detenidas otras cuatro personas ligadas a la misma estructura criminal.

Identidad de los detenidos y presuntos roles operativos

De acuerdo con el comunicado oficial de la FGEO, los tres hombres capturados fueron identificados con las siguientes iniciales, edades y alias dentro de la organización.

JTC, alias “Jafe”, de 19 años, señalado por labores de mando operativo y vinculado como presunto partícipe en los hechos del 10 de octubre de 2026 en la agencia de La Ventosa, donde un hombre fue privado de la vida y se registró un ataque a balazos contra la fachada del domicilio del agente municipal. AIRD, alias “El Fili Profe” o “El Profe”, de 24 años, igualmente identificado con funciones de mando operativo dentro de la célula y OHM, alias “Onorio”, de 47 años.

Las investigaciones ministeriales y de inteligencia apuntan a que tanto “Jafe” como “El Profe” presuntamente se encargaban de entregar armas de fuego, girar instrucciones para ataques armados y dirigir actividades de cobro de piso y extorsión en el municipio.

Aseguramiento y golpe acumulado contra la célula

Durante la intervención, las fuerzas estatales y federales decomisaron dos armas largas, tres cargadores, cartuchos útiles, nueve onzas de cristal y 70 bolsitas con la misma sustancia. Los detenidos y lo asegurado quedaron a disposición del Ministerio Público para definir su situación jurídica.

Este operativo se suma al realizado el 19 de noviembre en el mismo municipio, donde fueron capturados cuatro integrantes más de “Los Cromos”, entre ellos dos investigados por el homicidio de un elemento de la Policía Municipal, el asesinato registrado en el establecimiento “Bama Club” y ataques armados contra comercios locales.