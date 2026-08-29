VIE 14 FEB
30°

Nacional

Caen tres con arsenal tras operativos en zona de Sinaloa

Por: Fernanda Izaguirre

28 Agosto 2026, 18:19

Compartir
WhatsApp

Elementos federales y estatales capturaron a los sospechosos tras desplegar acciones por balaceras en zonas rurales del municipio.

Caen tres con arsenal tras operativos en zona de Sinaloa
Publicidad

Autoridades de los tres niveles de gobierno que integran el Grupo Interinstitucional detuvieron a tres personas y aseguraron un arsenal junto con equipo táctico durante dos operativos desplegados en zonas rurales de Escuinapa, tras recibir reportes sobre enfrentamientos entre civiles armados.

En la primera intervención, realizada en las inmediaciones de Huerta Quevedo, elementos de la Policía Municipal y Fuerzas Armadas detectaron a un individuo con vestimenta militar que intentó ocultarse en un inmueble abandonado.

En el sitio fue aprehendido un hombre de nacionalidad estadounidense, a quien se le decomisó un fusil calibre 7.62 mm, un cargador, cartuchos útiles y un chaleco con placas balísticas.

Posteriormente, en una segunda acción de patrullaje rural, la Policía Estatal interceptó a dos sujetos sobre un camino de terracería. A los sospechosos se les aseguraron cuatro armas largas calibre 7.62 mm, 700 cartuchos, 26 cargadores, cuatro chalecos tácticos y ocho placas balísticas.

Los tres detenidos y el material incautado quedaron a disposición de la Fiscalía General de la República (FGR) en Mazatlán para la apertura de la carpeta de investigación correspondiente, mientras las fuerzas de seguridad mantienen operativos preventivos en la región.

Comentarios