Caen tres con arsenal tras operativos en zona de Sinaloa

Autoridades de los tres niveles de gobierno que integran el Grupo Interinstitucional detuvieron a tres personas y aseguraron un arsenal junto con equipo táctico durante dos operativos desplegados en zonas rurales de Escuinapa, tras recibir reportes sobre enfrentamientos entre civiles armados.

Grupo Interinstitucional detiene a tres personas y asegura armas, municiones y equipo táctico en Escuinapa



• Las acciones se realizaron tras reportes sobre enfrentamientos entre civiles en el municipio



Escuinapa, Sinaloa, a 28 de agosto de 2026.- Elementos del Grupo… pic.twitter.com/JbRHIBf3jI — Seguridad Pública Sinaloa (@sspsinaloa1) August 28, 2026

En la primera intervención, realizada en las inmediaciones de Huerta Quevedo, elementos de la Policía Municipal y Fuerzas Armadas detectaron a un individuo con vestimenta militar que intentó ocultarse en un inmueble abandonado.

En el sitio fue aprehendido un hombre de nacionalidad estadounidense, a quien se le decomisó un fusil calibre 7.62 mm, un cargador, cartuchos útiles y un chaleco con placas balísticas.

Posteriormente, en una segunda acción de patrullaje rural, la Policía Estatal interceptó a dos sujetos sobre un camino de terracería. A los sospechosos se les aseguraron cuatro armas largas calibre 7.62 mm, 700 cartuchos, 26 cargadores, cuatro chalecos tácticos y ocho placas balísticas.

Los tres detenidos y el material incautado quedaron a disposición de la Fiscalía General de la República (FGR) en Mazatlán para la apertura de la carpeta de investigación correspondiente, mientras las fuerzas de seguridad mantienen operativos preventivos en la región.