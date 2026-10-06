Caen siete presuntos integrantes de célula delictiva tras cateos

Las autoridades señalaron que las indagatorias permitieron identificar siete inmuebles presuntamente utilizados para actividad relacionada con el narcomenudeo

Autoridades federales y capitalinas realizaron siete cateos simultáneos en inmuebles ubicados en las alcaldías de Iztapalapa y Tláhuac, como resultado de una investigación contra una célula delictiva dedicada presuntamente al narcomenudeo. El operativo dejó un saldo de siete personas detenidas y el aseguramiento de diversas dosis de droga, equipos de comunicación y réplicas de armas de fuego.

De acuerdo con información de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), en las acciones participaron elementos de la Fiscalía General de la República (FGR), la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa), la Guardia Nacional (GN), la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México (SSC) y la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, quienes ejecutaron las órdenes judiciales derivadas de labores de inteligencia e investigación.

Las autoridades señalaron que las indagatorias permitieron identificar siete inmuebles presuntamente utilizados para actividades relacionadas con el narcomenudeo. Con los elementos de prueba recabados, un juez de Control autorizó las órdenes de cateo que fueron cumplimentadas de manera simultánea en ambas demarcaciones.

Durante los cateos realizados en la colonia José López Portillo, en la alcaldía Iztapalapa, los agentes aseguraron envoltorios con aparente cocaína, marihuana, cristal y otras sustancias ilícitas. En distintos domicilios fueron detenidos una mujer de 35 años, un hombre de 48 años, otro de 42 años y dos individuos más de 37 y 22 años, respectivamente. Además, se decomisaron teléfonos celulares y dos réplicas de armas de fuego.

De manera paralela, las autoridades efectuaron cateos adicionales en inmuebles localizados en las colonias Valle de San Lorenzo y Área Rural, esta última en la alcaldía Tláhuac. Asimismo, en la colonia San Antonio, en Iztapalapa, fueron detenidos en flagrancia una mujer de 29 años y un hombre de 31 años, a quienes les aseguraron 139 dosis de narcóticos, además de una motocicleta y una motoneta.

Las investigaciones apuntan a que los detenidos estarían vinculados con una célula generadora de violencia con presencia en la zona oriente de la Ciudad de México y operaciones en el Estado de México e Hidalgo.

Tras su captura, las siete personas fueron puestas a disposición del Ministerio Público, que determinará su situación jurídica en las próximas horas. En tanto, los inmuebles intervenidos quedaron asegurados y bajo resguardo de las corporaciones de seguridad para continuar con las investigaciones correspondientes.