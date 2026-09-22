Caen siete generadores de violencia tras ataque armado en Sonora

La Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) dio a conocer este lunes que siete generadores de violencia fueron detenidos por su presunta responsabilidad en la privación de libertad de personas en Sonora.

De acuerdo con la dependencia, autoridades federales y estatales efectuaron este operativo derivado de las investigaciones realizadas, las cuales ubicaron un inmueble relacionado con la privación de la libertad de trabajadores independientes de la minería.

En #Sonora, elementos de @Defensamx1, @SEMAR_mx y #SSPC, en coordinación con autoridades estatales, liberan a tres personas privadas de la libertad y detienen a siete generadores de violencia. https://t.co/2cN4D3ZKiH pic.twitter.com/knTkVL6Def — Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (@SSPCMexico) September 21, 2026

Al llegar al lugar, las autoridades comenzaron a ser agredidas con armas de fuego por tripulantes de diversos vehículos, por lo que comenzaron a repeler la agresión.

En estos hechos, un agente de la Fiscalía de Justicia del Estado resultó herido, por lo que se solicitaron los servicios médicos correspondientes para trasladarlo a un hospital y que recibiera atención médica.

Tras repeler la agresión y capturar a estos siete objetivos prioritarios, catearon un inmueble donde encontraron a tres personas privadas de la libertad y llevaron a cabo el aseguramiento de 45 armas de fuego, incluidas tres ametralladoras de distintos calibres, así como 4 mil cartuchos, artefactos explosivos, equipo táctico, drogas y vehículos de alta gama con reporte de robo en Estados Unidos.

"Las tres personas liberadas recibieron atención médica, auxilio y orientación por parte de las autoridades", explicó la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana.

En otro cateo se decomisaron dosis de metanfetamina, tres vehículos de alta gama, dos de ellos con reporte de robo en Estados Unidos, cargadores abastecidos y diversos documentos.

Elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa), Secretaría de Marina (Marina) y Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), en coordinación con la Agencia Ministerial de Investigación Criminal de la Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora (FGJE), llevaron a cabo este despliegue.

Se presume que una de las personas aprehendidas es un menor de edad.