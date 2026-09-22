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Caen siete generadores de violencia tras ataque armado en Sonora

Por: Diana Valeria Leyva

21 Septiembre 2026, 09:22

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En estos hechos, un agente de la Fiscalía de Justicia del Estado resultó herido, por lo que se solicitaron los servicios médicos correspondientes

Caen siete generadores de violencia tras ataque armado en Sonora

La Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) dio a conocer este lunes que siete generadores de violencia fueron detenidos por su presunta responsabilidad en la privación de libertad de personas en Sonora.

De acuerdo con la dependencia, autoridades federales y estatales efectuaron este operativo derivado de las investigaciones realizadas, las cuales ubicaron un inmueble relacionado con la privación de la libertad de trabajadores independientes de la minería.

Al llegar al lugar, las autoridades comenzaron a ser agredidas con armas de fuego por tripulantes de diversos vehículos, por lo que comenzaron a repeler la agresión.

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En estos hechos, un agente de la Fiscalía de Justicia del Estado resultó herido, por lo que se solicitaron los servicios médicos correspondientes para trasladarlo a un hospital y que recibiera atención médica.

Tras repeler la agresión y capturar a estos siete objetivos prioritarios, catearon un inmueble donde encontraron a tres personas privadas de la libertad y llevaron a cabo el aseguramiento de 45 armas de fuego, incluidas tres ametralladoras de distintos calibres, así como 4 mil cartuchos, artefactos explosivos, equipo táctico, drogas y vehículos de alta gama con reporte de robo en Estados Unidos.

"Las tres personas liberadas recibieron atención médica, auxilio y orientación por parte de las autoridades", explicó la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana.

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En otro cateo se decomisaron dosis de metanfetamina, tres vehículos de alta gama, dos de ellos con reporte de robo en Estados Unidos, cargadores abastecidos y diversos documentos.

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Elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa), Secretaría de Marina (Marina) y Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), en coordinación con la Agencia Ministerial de Investigación Criminal de la Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora (FGJE), llevaron a cabo este despliegue.

Se presume que una de las personas aprehendidas es un menor de edad.

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