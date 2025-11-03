Caen seis funcionarios por red de extorsión en Chiapas

Autoridades designan nueva directora de Colegio de Bachilleres, luego de que miembros de la administración pasada fuesen señalados por corrupción

El gobernador Eduardo Ramírez informó que Viridiana Figueroa fue designada como directora general del Colegio de Bachilleres en Chiapas, luego de destituir a su anteceso por la desarticulación de una red de extorsión en la que se involucran a seis miembros de su administración.

A través de redes sociales, el mandatario estatal exhortó a la funcionaria junto con el nuevo Oficial Mayor del Estado a conducirse con profesionalismo y honestidad.

Hoy tomé protesta a Viridiana Figueroa García como nueva Directora General del Colegio de Bachilleres de Chiapas y a Víctor Manuel Urbina Abadía como nuevo Oficial Mayor del Estado. Les exhorté a conducirse con profesionalismo, transparencia y honestidad en beneficio del pueblo… pic.twitter.com/InuYNpCSsf — Eduardo Ramírez (@ramirezlalo_) October 31, 2025

Desarticulación de red de extorsión

Autoridades desarticularon una presunta red de extorsión conformada con seis funcionarios pertenecientes al Colegio de Bachilleres en Chiapas, en el municipio de Tuxtla Gutiérrez.

Como parte de una denuncia presentada ante la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno, se llevó a cabo el cumplimiento de las órdenes de aprehensión contra estos hombres, entre los que se destacan algunos directores y jefes de departamento, quienes son acusados por el delito de extorsión ejercido contra una empleada del instituto educativo.

Elementos de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado en conjunto con la Fiscalía General del Estado llevaron a cabo dichas detenciones.

Por su parte, el gobernador Eduardo Ramírez enfatizó en que Chiapas no tolerara la corrupción y se ejercerá justicia para quienes "abusen de su cargo o exijan moches".